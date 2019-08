Gobernadora descarta el plan de los counties de Ricardo Rosselló

En un cambio radical de postura, los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) optaron ayer por hacer las pases con la gobernadora Wanda Vázquez disipando así un posible cabildeo para removerla del cargo. El apoyo se dio tras una reunión de varias horas en La Fortaleza en que Vázquez se comprometió con ellos a descartar la creación de condados y defender la Ley 29, que exonera a los municipios de realizar aportaciones al sistema de retiro y al plan de salud.

“[Los condados] no está en la agenda de la gobernadora. Así que ella fue muy clara. Adicional, ustedes saben que hay una orden ejecutiva que se aprobó, que lo que habla es que las agencias van a crear unas siete regiones. Ella [Vázquez], pues, en su momento, lo va a estar evaluando, pero fue muy clara que el tema de los condados no está en su agenda”, sostuvo Carlos Molina, presidente de la Federación de Alcaldes.

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez indicó que nunca estuvo de acuerdo con la sustitución de municipios por condados. “Respetamos la autonomía municipal, y está claro que todos la favorecemos. Ella [Vázquez] va a evaluarla [la orden ejecutiva], pero fuimos claros en que no creemos en la otra alternativa de condados”, dijo Meléndez.

Molina, por su parte, indicó que le propusieron a la gobernadora otras opciones, como oficinas, para consolidar servicios de permisología y consorcios para el recogido de basura y mantenimiento de carreteras.

Según Molina, el compromiso de Vázquez sobre la Ley 29 incluye ir a los tribunales. El pasado 3 de julio, la Junta de Control Fiscal (JCF) demandó al Gobierno para dejar sin efecto dicha ley.

“De no buscarse una alternativa, aquí lo que quedaría sería el cierre de municipios, cierre de servicios, no policías municipales, no pago a la nómina, pero esa no es la línea que se quiere seguir. Hay una apertura a una solución”, subrayó.

El ejecutivo municipal también mostró preocupación en torno a los fondos de recuperación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). que no se desembolsarán hasta que se complete la entrega de estimados para proyectos permanentes antes del 15 de octubre.

“En octubre, se pueden perder muchos fondos… Ha sido tan larga la espera en ese sentido para que esos fondos lleguen a los municipios, que hay que buscar una alternativa rápida… Ella está consciente de la situación”, señaló.

Incluso, los alcaldes están dispuestos a acompañar a la gobernadora a Washington, D. C., para agilizar el desembolso de fondos, dijo Molina.