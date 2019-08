Cierran negociación con laboratorios que analizarán "safe kits"

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román, aseguró hoy que ya finalizó la negociación con los dos laboratorios que atenderá el atraso de la evaluación de la evidencia forense de violación sexual, llamados "Safe kits", en el Negociado de Ciencias Forenses.

Sin embargo, todavía no se ha firmado los contratos. Se espera que esto ocurra en unas semanas, y las muestras se enviarán de inmediato a Estados Unidos. Hasta que no estampen la firma, el DSP no divulgará los nombres de los laboratorios.

“En Puerto Rico no existen laboratorios con la capacidad necesaria para hacer estos análisis, por lo que fue requerida la creación de un grupo de trabajo con la Asociación Nacional de Secretarios de Justicia, la Sociedad Americana de Directores de Laboratorios de Crimen y el Negociado de Ciencias Forenses, para identificar los laboratorios con la capacidad de asegurar la evaluación adecuada de estos safe kits”, explicó Román en declaraciones escritas.

Para la contratación de estos dos laboratorios – uno principal y otro secundario – se asignó $3 millones. Sobre 2,000 muestras -y por lo tanto sobre 2,000 víctimas de violación- aguardan por esos resultados. La evidencia se ha acumulado desde el 2001.