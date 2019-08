Pedro Julio denuncia indulto de Rosselló a pastor homofóbico convicto por asesinato

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano catalogó como "un acto de desprecio más' el indulto otorgado por Ricardo Rosselló a un pastor homofóbico convicto por asesinato.

"No bastó con la homofobia del infame chat. No bastó con los proyectos de ley discriminatorios que impulsó. No bastó con borrarle los colores al Pórtico de la Igualdad. Tenía que echarle sal a la herida otorgando un indulto a un pastor que se jacta de golpear a 'un patuleco' desde el púlpito. Así es como Ricardo Rosselló será recordado: como el artífice de un bochornoso legado de homofobia, misoginia, discrimen, corrupción y desprecio al pueblo puertorriqueño", aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para [email protected] recordó que Alfonso Otero Alejandro, mejor conocido como "Piña", fue convicto por asesinato en primer grado, fuga y ley de armas. En el 2016 se dió a conocer un vídeo de una predicación de este evangelista en el que se jacta de agredir a "un patuleco" desde el púlpito donde se encontraba predicando. El vídeo puede ser visto en las cuentas de Twitter, Instagram y Facebook de Pedro Julio Serrano que se encuentran como @PedroJulio o directamente en este enlace: https://www.facebook.com/PedroJulio/videos/342314533341294.

"Este indulto es un insulto más, no tan sólo a la gente LGBTTIQ, sino al pueblo puertorriqueño. La desfachatez con la que Ricardo Rosselló abusó de su poder, se burló de nuestra gente y violentó la dignidad colectiva no tienen perdón. Lo más valioso es que nuestra patria se levantó para sacarlo de su posición y rescató el poder que siempre debe emanar del pueblo. Que todas estas injurias nunca se olviden para que esta historia jamás se repita en Puerto Rico", concluyó Serrano.