Múltiples retos económicos para estudiantes de la UPR

Recortes presupuestarios, aumento significativo al costo de matrícula y dificultades para conseguir cursos son algunos de los retos que estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) podrían enfrentar en este nuevo año académico.

Así lo estableció la representante estudiantil subgraduada ante la Junta de Gobierno, Naomy Rivera, quien mencionó, además, que los alumnos tendrán que encarar “menos clases, menos profesores y una política de ayudas económicas que les limita el dinero que tendrán para costear su hospedaje, transportación y alimentación”. Ya las clases comenzaron en algunos recintos como Mayagüez y Ciencias Médicas.

Destacó que hay incertidumbre en el estudiantado, ya que hay recintos que aún no tienen la programación de la política de ayudas económicas.

“Van a comenzar el semestre sin saber si van a recibir el dinero para poder pagar la prórroga que tuvieron que tomar”, expuso Rivera.

El medio Pulso Estudiantil reseñó que a 1,402 estudiantes del Recinto de Río Piedras les cancelaron las matrículas tras no poder pagarlas. Según líderes estudiantiles, la nueva política de ayudas provocó que muchos de los universitarios cayeran en esta lista ,pues no pueden pagar con la eliminación de las exenciones. La administración de la UPR afirmó que “se trata de un proceso automático al cumplir la fecha de vencimiento”. No obstante, se revirtió el proceso y se les otorgó más tiempo, hasta el 16 de agosto, para efectuar los pagos o acogerse a prórroga.

En un reconocimiento a los problemas causados por el nuevo modelo, el vicepresidente de la UPR, Ubaldo Córdova, enviará una directriz para enmendar el proceso y evitar que la situación vuelva a suceder en el futuro. lyanne meléndez garcía