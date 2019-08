Los poderes detrás de las empresas contratadas para la recuperación de Puerto Rico

Entre las 20 empresas que más dinero han recibido en contrataciones del Gobierno federal por los trabajos de recuperación después del huracán María en Puerto Rico, hay firmas con personal sin la pericia para hacer las labores contratadas, empresas implicadas en la crisis fiscal del país y otras con señalamientos formales por ineficiencias e incumplimiento de contratos.

Algunas de estas compañías están vinculadas entre sí porque pertenecen al mismo dueño o porque establecieron empresas conjuntas (joint ventures) o consorcios para proyectos a realizarse después de María.

De un total de 944 empresas, hay 18 con sede en Estados Unidos y dos en Puerto Rico que configuran la lista de las 20 que más dinero han obtenido en contratos federales, según la información oficial del documento “Hurricane Maria Contracts” en la página del Federal Procurement Data System (FPDS). Las agencias federales que encabezan como contratistas son el Departamento del Ejército de los Estados Unidos, a través del Cuerpo de Ingenieros, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Al tope de la lista están Fluor Enterprises Inc., The Louis Berger Group, Inc., Powersecure Inc., Weston Solutions Inc., Dyncorp International LLC, Xperts Inc., Disaster Solutions Alliance LLC, Ceres Environmental Services Inc., AllTech Inc. y Vanguard Emergency Management Housing Inspection Services.

La página de FPDS solo provee información de las contrataciones realizadas por agencias federales para los trabajos de emergencia y recuperación, por lo cual no incluye contratos hechos por el Gobierno de Puerto Rico.

Concentración propietaria de empresas

En la lista de las 20 empresas que más han cobrado, tres tienen vínculos administrativos o han formado consorcios para trabajos en Puerto Rico con AECOM, con sede en California, descubrió el CPI. Conocida antes como AECOM Technology Corporation, esta corporación multinacional se especializa en servicios de ingeniería, que incluyen la planificación de ciudades, construcción de puentes y edificios, servicios de defensa y proyectos de infraestructura.

Entre las compañías vinculadas a AECOM sobresale Disaster Solutions Alliance, con sede en Germantown, Maryland. Ocupa el séptimo lugar en la lista y hasta junio 2019 tenía un total obligado de unos $180 millones para la distribución de comida a las víctimas del huracán en Puerto Rico.

La empresa NISTAC E también aparece con sede en Germantown y con número de oficina igual al de Disaster Solutions Alliance. En esa dirección aparece también la sucursal de AECOM en Germantown, Maryland, a 40 minutos de Washington D. C.

NISTAC E ocupa el decimoséptimo lugar con $73 millones. Se especializa en servicios de ingeniería y apoyo de infraestructura. Al igual que Disaster Solutions Alliance, NISTAC E es una compañía contratada por FEMA para la recuperación luego de grandes eventos atmosféricos.

Tanto NISTAC E como Disaster Solutions Alliance aparecen mencionadas en páginas web donde el número telefónico que figura para ambas es el mismo.

En una llamada a ese teléfono, el CPI preguntó si estaba comunicándose con la oficina de AECOM en Germantown, Maryland. La respuesta fue afirmativa. Acto seguido, se le preguntó sobre el vínculo entre NISTAC E, Disaster Solutions Alliance y AECOM. La empleada de AECOM dijo que no podía proveer esa información.

En una llamada posterior, el CPI solicitó hablar con un oficial de comunicaciones o relaciones públicas de AECOM. Michael Chee, quien funge como administrador senior de medios y relaciones con la comunidad para la oficina principal de la corporación, ubicada en California, habló con el CPI.

“Algunas de las compañías que tú estás investigando es lo que llamamos empresas conjuntas”, dijo Chee, luego de preguntársele sobre la relación de NISTAC E y Disaster Solutions Alliance con AECOM.

“Hemos terminado la mayoría de las tareas”, alegó en referencia a los trabajos por los cuales AECOM y sus subsidiarias fueron contratados en Puerto Rico.

Chee dijo desconocer sobre las dos compañías de Germantown.

Tras preguntársele la razón por la cual ambas empresas aparecían ubicadas en la misma oficina dentro del edificio de AECOM en Germantown, Chee respondió que cuando se forman empresas conjuntas (joint ventures) para proyectos específicos, FEMA tiene la práctica de enviar toda la correspondencia a la oficina de una de las partes de la empresa conjunta para evitar duplicidad en la distribución de la información. Sin embargo, el CPI cotejó que la dirección de Germantown de las empresas NISTAC E y Disaster Solutions aparece en todo tipo de documentos y referencias, más allá de FEMA.

Una tercera compañía vinculada a AECOM aparece en la lista. Se trata de AECOM Recovery, con sede en Arlington, Virginia, también a minutos de Washington D. C. Entre las primeras 20 empresas, AECOM Recovery ubica en la decimocuarta posición con $83 millones. Si se suman los contratos otorgados a NISTAC E y a Disaster Solutions Alliance, también vinculadas a AECOM, esta empresa y sus subsidiarias terminan en el cuarto lugar con $337 millones en contratos otorgados.

AECOM Technology Corporation se convirtió en 2015 en AECOM, la cual había adquirido a URS Corp y todas las subsidiarias de esta empresa, incluida URS Group, con sede en San Antonio Texas, en 2014. Esta última también está contratada para trabajos en Puerto Rico, aunque no figura entre las primeras 20.

URS Corp es la empresa que auditó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en 2013, al mismo tiempo que participó de la emisión de bonos de esa corporación pública.

AECOM y Atkins también reciben contratos del Gobierno de Puerto Rico

Además de los contratos federales otorgados a AECOM y sus subsidiarias, el Gobierno de Puerto Rico contrató a la afiliada local de esa empresa, AECOM Caribe, con sede en San Juan, en seis ocasiones a partir de enero 2018. La Autoridad de Puertos, la Junta de Planificación y la Autoridad de Carreteras y Transportación habían contratado esa empresa por $1 millón entre enero y diciembre de 2018 para servicios de ingeniería y geología, consultoría administrativa e infraestructura, de acuerdo con el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

Aunque tampoco se incluye en la lista de FDPS, el Departamento de Vivienda (DV) de Puerto Rico otorgó en julio 2019 un contrato por $22 millones a la subsidiaria AECOM Technical Services por un período de tres años. Los fondos provienen del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación (CDBG-DR) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). AECOM Technical Services trabajará en 17 municipios de las regiones sudeste y sur de Puerto Rico. La empresa fue una de las cuatro firmas contratadas como Gerente del Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) del DV.

Uno de los cabilderos de AECOM Caribe es Elías Sánchez, pasado representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal, quien es investigado a nivel federal por supuesta venta de influencias y participó de forma protagónica en un esquema de corrupción que provocó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. AECOM ha dicho que Sánchez es solo un consultor de su empresa, pero varias fuentes del CPI indican que es su cabildero, y así lo confirmó al CPI el secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat. En el contrato de $22 millones recién otorgado a AECOM Technical Services, se incluye la misma dirección de AECOM Caribe en San Juan como referencia.

Se le preguntó a Gil Enseñat si Elías Sánchez tuvo alguna comunicación con el DV en relación al otorgamiento del contrato a AECOM Technical Services. El titular de la agencia comentó que “no hubo comunicación con él u otro contratista”.

“Estas compañías fueron seleccionadas luego de determinarse que poseían la pericia técnica necesaria y luego de determinar que los costos propuestos para los servicios eran razonables considerando los términos y condiciones del RFP (Solicitud de Propuesta)”, dijo Gil Enseñat en declaraciones escritas al CPI.

En una comunicación posterior con Michael Chee de AECOM, este expresó que no hubo cabildero o representante de AECOM Technical Services para la contratación de la empresa como Gerente del Programa R3. Sin embargo, admitió que WP Group estuvo contratada como representante de AECOM. Elías Sánchez fue parte de esa firma por ocho años hasta su salida reciente el 16 de julio de 2019. AECOM terminó su contrato con WP Group el 22 de julio de este año, dos días después de la salida de Sánchez, según informó Chee.

Aunque las contrataciones de AECOM realizadas por el Gobierno de Puerto Rico no aparecen en el documento de FPDS ni alteran las cifras o el orden de las primeras 20 empresas, este dato apunta al rol protagónico de esta corporación en los trabajos de recuperación. Si se sumaran todos los contratos de AECOM y sus subsidiarias para trabajos de recuperación otorgados por el Gobierno federal y el de Puerto Rico, la cifra rondaría los $360 millones.

El CPI se comunicó con Sánchez por correo electrónico para aclarar su vínculo actual con AECOM Caribe y con AECOM Technical Services, y si la investigación federal incluye su vínculo con esta empresa, pero no recibió respuesta del abogado.

Brenda León y Cristina Del Mar Quiles colaboraron en esta historia.

Este reportaje se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Acceda la nota completa en periodismoinvestigativo.com