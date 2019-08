Alejandro García Padilla será uno de los analistas políticos de reconocida emisora

NotiUno 630 comenzó a calentar motores de cara al año electoral con el reclutamiento oficial del exgobernador Alejandro García Padilla, quien será uno de los analistas políticos de emisora radial.

“Aunque nuestro instinto era que esta combinación tenía grandes probabilidades de convertirse en algo muy interesante para la audiencia, la realidad es que lo comenzamos como un experimento temporero. Luego de tres meses, hace unos días logramos firmar un acuerdo con el gobernador García Padilla hasta el año 2021, por lo que estamos muy agradecidos por su confianza en nosotros”, expresó Alex Delgado, director de programación de NotiUno 630.

Por su parte, García Padilla, quien ha estado colaborando con NotiUno 630 por los pasados meses en el espacio de análisis político “Sin Miedo”, junto al senador Carmelo Ríos, indicó sentirse muy cómodo en el espacio por el formato y la flexibilidad a la hora de hacer su análisis, ya que se sale de lo tradicional. “Primero, agradezco a la familia de Uno Radio Group por esta oportunidad. La verdad es que aunque sabía el alcance que tienen las estaciones de noticias, especialmente en estos momentos, no sabía que fuese más de lo que me sospechaba. Las personas en la calle me indican que no se pierden nuestro programa en NotiUno 630 y cuando me hablan de las cosas que dijimos Carmelo o yo; pues uno sabe que no es por halagar, sino porque sí lo están escuchando. Y esto es muy importante para nosotros”, sostuvo el Lcdo. Alejandro García Padilla.

Además, el otrora gobernante agregó que “Sin Miedo” no es un programa tradicional de análisis, ya que cuentan con la flexibilidad de salirse de lo serio para de vez en cuando echar alguna broma. “En fin, cuando hay el espacio para así hacerlo, el programa se torna divertido. Ya cuando los temas son más serios, entonces, así lo tomamos. También tengo la oportunidad de exponer mis vivencias en La Fortaleza, en el Senado y en DACO para explicar de manera sencilla, en arroz y habichuelas, lo que está sucediendo ahora mismo. Por qué ocurrió esto, lo otro o anticipar lo que puede pasar. Incluso, he contado experiencias que nunca había revelado sobre hechos que sucedieron, incluso con líderes de mi propio partido”, indicó García Padilla.

Cambios en programación

Tal y como anticipó hace unos días Alex Delgado, cuando anunció el regreso de Normando Valentín al noticiario radial mañanero, habrá otros cambios en la programación de NotiUno 630. “Nuestro plan es realizar ajustes y acomodar los espacios donde mejor puedan aportar a la programación. Vamos a reforzar el bloque mañanero y el de la tarde intercambiando dos programas. “Sin Miedo” pasará al horario de las 9:00 a.m. y “Por la Piedra” con Mario Porrata, se mueve a las 4:00 p.m. En la primera mitad del día, de 6:00 a.m. a 12:00 m., estamos reforzando ese espacio con más figuras que cualquier otra estación. Comenzaremos a las 6:00 a.m. con “Normando en la mañana”, conducido por Normando Valentín. Sigue a las 8:00 a.m. “A palo limpio”, con los analistas José Sánchez Acosta y José Báez. Luego a las 9:00 a.m., Alejandro García Padilla y Carmelo Ríos en “Sin miedo”. Este bloque de 6:00 a.m. a 12:00 m. termina con la periodista Carmen Jovet, quien continuará en el horario de las 10:00 a.m., con “En caliente con la Jovet”, dijo Delgado. A su vez, confirmó que dichos cambios entrarán en vigor este jueves, 15 de agosto.

