AAA modifica porción de deuda

Luego de dos años de negociaciones, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) alcanzó un acuerdo con dos agencias federales para reestructurar una deuda que asciende a $1,000 millones.

De acuerdo con Elí Díaz Atienza, director ejecutivo de la corporación pública, la reestructuración permite cambios en las tasas de interés en los préstamos federales con la Agencia para la Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y con el programa de desarrollo rural federal o Rural Development.

La AAA tiene una deuda de $570 millones con la EPA y una de $403 millones con Rural. Según el funcionario, la agencia llevaba de 3 a 4 años sin realizar pagos a estas deudas, ya que contaban con acuerdos de indulgencia de las agencias federales.

“Al reestructurar la deuda a un término de 10 años, nos estamos ahorrando $380 millones que hubiésemos tenido que pagar en el pago del servicio de deuda”, sostuvo Díaz Atienza en entrevista con Metro. Explicó, además, que con EPA alcanzaron un acuerdo de una tasa de interés de cero por ciento por los primeros diez años que luego ascenderá a un por ciento por los restantes 20 años. Mientras que con Rural Development, acordaron reducir la tasa de interés de cuatro por ciento a dos por ciento.

Díaz Atienza agregó que, tras el acuerdo, podrían tener acceso a unos $440 millones en fondos federales. Por su parte, aseguró que esta modificación no tendrá efecto alguno en el consumidor.

Indicó, asimismo, que el acuerdo evitó que la corporación pública entrara en los procesos judiciales de Título III de la ley federal Promesa.

El funcionario agregó que este acuerdo les permite reactivar el programa de mejoras capitales dirigido a trabajos de infraestructura de la corporación pública.

“Uno de los beneficios es que desde el 2015, aproximadamente, nuestro programa de mejoras capitales ha estado paralizado. Nosotros no hemos podido hacer obra capital porque no hemos tenido acceso a los fondos federales que vienen hacia infraestructura, porque no estábamos pagando los préstamos”, comentó Díaz Atienza.

El plan fiscal de la corporación pública proyecta un plan de seis años para invertir en mejoras capitales, que asciende a $2,401 millones. Entre las obras que esperan atender en el plan de mejoras capitales están el sistema de la troncal de Dorado y hacer cambios de sedimentadoras y filtros en las plantas.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, aplaudió el acuerdo alcanzado y comentó que esto permitirá inversiones para mejorar el suministro de agua limpia.

Cada vez más cerca APP

Díaz Atienza, por su parte, aseguró que la corporación pública está próxima a culminar el proceso de concretar una Alianza Público Privada para un proyecto de contadores.

El director ejecutivo reveló que están en el proceso de evaluación de propuestas para establecer contadores o metros digitales. El funcionario sostuvo que espera que, en los próximos meses, se adjudique a la entidad privada y comenzar el proyecto. Calculó la inversión de estos contadores en unos $300 millones y espera que con esto se pueda atender los problemas de hurto y pérdida de agua en las tuberías de la AAA, ya que, con esta tecnología, aseguró que podrían detectar los problemas inmediatamente.