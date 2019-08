Anuncian acuerdo para modificar porción de la deuda de la AAA

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció hoy un acuerdo para reestructurar una deuda de mil millones de dólares en préstamos federales.

De acuerdo con Elí Díaz Atienza, director ejecutivo de la corporación pública, la negociación tomó cerca de dos años con las agencias federales como la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Rural Development. La AAA tiene una deuda de $570 millones con la EPA y una de $403 millones con Rural. Según el funcionario, la agencia llevaba entre 3 a 4 años sin realizar pagos a estas deudas.

"Al reestructurar la deuda a un término de 10 años nos estamos ahorrando $380 millones que hubiésemos tenido que pagar en el pago del servicio de deuda", sostuvo Díaz Atienza en entrevista con Metro. Explicó, además, que con EPA alcanzaron un acuerdo de una tasa de interés de cero por ciento por los primeros diez años que luego ascenderá a un por ciento por los restantes 20 años. Mientras que con Rural Development, acordaron reducir la tasa de interés de cuatro por ciento a 2 por ciento.

El funcionario agregó que este acuerdo les permite reactivar el programa de mejoras capitales dirigido a trabajos de infraestructura de la corporación pública.

"Uno de los beneficios es que desde el 2015 aproximadamente nuestro programa de mejoras capitales ha estado paralizado. Nosotros no hemos podido hacer obra capital porque no hemos tenido acceso a los fondos federales que vienen hacia infraestructura porque no estábamos pagando los préstamos", comentó Díaz Atienza.

Aseguró que esta modificación no tendrá efecto alguno en el consumidor.

Pendientes a Metro para la ampliación de esta nota.