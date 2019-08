Arrestan hombre que amenazó festival puertorriqueño en Connecticut

La Policía del condado de New Haven, en Connecticut, arrestó hoy de madrugada a un hombre blanco que escribió un mensaje por las redes sociales en contra de un festival de Puerto Rico y que fue recibido por la comunidad como una amenaza de tiroteo.

Según informó FOX61 en exclusiva, las autoridades trasladaron a las 1:30 de la madrugada al Departamento de Policía de New Haven a Jeffrey Hanson, de 53 años de edad.

De acuerdo con el medio estadounidense, Hanson está detenido con una fianza de 50 mil dólares. Los cargos que se le estarían radicando serían por alteración a la paz.

La información que ofreció el jefe de la Policía en New Haven, Otoniel Reyes, apunta a que Hanson comentó en una publicación del festival puertorriqueño que "por eso necesitamos cartuchos de 30 balas", refiriéndose a un posible tiroteo en el evento. Según distintos medios del estado sureño, luego de la fatal balacera en la escuela Sandy Hook las autoridades prohibieron la venta de cartuchos de más de 10 balas.

No obstante, Reyes también alegó que la amenaza "no era creíble", pero que actuaron por el miedo que causó en la comunidad.

Por otra parte, el conocido reportero David Begnaud indicó que Hanson realizó el comentario desde una cuenta falsa bajo el nombre de "Jake Wilson", desde donde también alegaba ser un "hombre negro homosexual".

El festival de Puerto Rico se celebraría hoy de 1:00pm a 9:00pm.

He is Jeffrey Hanson, 53.

He allegedly went by the name “Jake Wilson,” on Facebook claiming to be a "black homosexual,” who commented on a @WTNH story about the Puerto Rican festival in Connecticut, saying the gathering was why “we need 30 round magazines.”https://t.co/Y7exN00Pjk pic.twitter.com/6D9tRC13QV

— David Begnaud (@DavidBegnaud) August 10, 2019