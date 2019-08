"Mayita" Meléndez rechaza que quiera irse al Senado o a Washington

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez rechazó el viernes que vaya a aceptar un escaño en el Senado o como comisionada residente en Washington, D.C.

“No. Para nada, ni me interesa. Sí me la han ofrecido. Me la menciona el senador Nelson Cruz porque yo tengo un reconocimiento a nivel de la isla. Se comentó a la misma vez en la reunión que para comisionada residente, porque yo he ido al Congreso, he ido a las agencias federales, he depuesto en esos sitios y a la misma vez soy la ‘national commitee woman’ del Partido Demócrata”, dijo Meléndez en entrevista radial (Radio Isla 1320 AM).

“Dije bien claro que a mí no me interesa. A mí me interesaría continuar obviamente el servicio escencial en Ponce”, agregó.

Las declaraciones de Meléndez se dieron ante versiones de que la nueva gobernadora Wanda Vázquez Garced nombre a la actual comisionada residente, Jenniffer González Colón como secretaria de Estado y que sea ella la gobernadora en caso de una eventual renuncia de Vázquez Garced.

El ofrecimiento a la alcaldesa ponceña de un escaño en el Senado es para ocupar la vacante que dejaría la senadora, Margarita Nolasco quien fue nombrada como directora de la Administración de Compensaciones por Accidentes Automovilísticos (ACAA) por el exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares antes de abandonar La Fortaleza.