Guerra tuitera entre Jenniffer González y Aníbal Acevedo Vilá

La comisionada residente Jenniffer González se enfrascó el viernes en una batalla a través de la red social Twitter, contra el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y la hoy gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Contra el exgobernador del Partido Popular Democrático (PPD), González Colón reaccionó al cuestionamiento de éste de la estadidad que se prometió en la campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Preguntas serias: ¿dónde está el proyecto de estadidad que la Com Residente le prometió a sus partidarios?¿Cuantas vistas públicas congresionales sobre estadidad ha logrado en estos 3 años? Dejen de engañar. Ahora reviven la estadidad simplemente como excusa para llegar al poder”, cuestionó Acevedo Vilá en Twitter.

“No Aníbal. Tu no tienes fuerza moral para hablar de igualdad. Tu y tu gente son los primeros en negarle la igualdad a nuestro pueblo. Mientras mantienen doble discurso. Le deseo todo el éxito del mundo a la gobernadora pero no claudicó en mis principios aunque tú no los tengas”, contestó González Colón en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, este no fue el único asunto del cual la comisionada residente reaccionó. Pues, ante expresiones en la prensa de la hoy gobernadora Wanda Vázquez Garced, de que no es prioridad para ella el asunto de la estadidad, González Colón le respondió: “1 La Estadidad no sólo es parte del Plan de Gobierno, es la igualdad que garantiza el acceso el medicaid, seguro social suplementario para nuestra gente humilde y en necesidad. Desde la comodidad económica no puede borrarse la cara de pobreza q tiene nuestra isla.

"Yo defiendo mis principios y valores y las cosas en las que creo aun cuando otros difieran. De eso se trata la democracia. Jamás seré una veleta diciendo solo lo que algunos quieren escuchar para acomodarse al momento. Igualdad Estadidad es la razón del @pnp_pr”, escribió González Colón en la misma red social.

Sobre este asunto, el presidente en funciones del PNP, Thomas Rivera Schatz respondió: “En el Senado, la igualdad que traerá la estadidad, si es una prioridad y no se relegará por ninguna razón”.