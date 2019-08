Thomas Rivera Schatz: "Ella ocupa el cargo porque yo hice valer la Constitución"

De acuerdo al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, gracias a él Wanda Vázquez es gobernadora.

Según el funcionario, por haber llevado un pleito ante el Tribunal Supremo que invalidó la juramentación de Pedro Pierluisi se cumplió la línea de sucesión de la Constitución que permitió a la exsecretaria de Justicia juramentar al cargo.

"La licenciada Wanda Vázaquez es hoy goebrnadora porque yo llevé el caso, quien instauró el respeto a la Constitución fue el Senado de Puerto Rico", afirmó el líder de la Palma en una conferencia de prensa, luego de reunirse con los legisladores de mayoría y la comisionada residente Jenniffer González.

"Wanda Vázquez llegó allí con disposición constitucional, no por el apoyo de nadie", agregó ante cuestionamientos de la prensa.

Para Rivera Schatz, Vázquez tuvo la oportunidad de radicar ella misma una demanda contra Pierluisi y no lo hizo.

Al tiempo, el liderato de la Plama dijo en la conferencia de prensa que la conferencia legislativa en un 99 % defendió a González como próxima secretaria de Estado, con el propósito de que Vázquez renuncie y quede como gobernadora.

Vázquez adelantó a varios medios de comunicación que no contempla renunciar.

"Prácticamente, con unanimidad, con quizá uno que otro compañero que tiene opiniones distintas, el 99 % entienden que debe ser designada la compañera comisionada residente para que ocupe la gobernación", detalló el presidente senatorial.

No obstante, no dijo quiénes son los legisladores que apoyan a González, no quienes corresponden a ese 1 % que no concordó.

Dice que es presidente de la Palma

Sin citar ninguna disposición del reglamento del Partido Nuevo Progresista, Rivera Schatz dijo que es presidente de la palma, pese a que Vázquez ocupa la gobernación.

Periodistas cuestionaron si el reglamento del partido establece que el gobernador debe ser también líder de la colectividad.

"Yo soy el presidente de la palma", sostuvo Rivera Schatz.

Al tiempo, aseveró que Vázquez ha dicho que no es parte de la política partidista.

