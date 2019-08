Retiro de la AEE busca anteponerse a bonistas

El Sistema de Retiro de Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (SRE-AEE) presentó una demanda en el Tribunal Federal en la que solicitan tener prioridad sobre otros acreedores en el proceso de reestructuración de deuda de la corporación pública.

“El SRE-AEE es un fideicomiso de facto que se creó a través de un Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA) ejecutado en 1942. El SRE-AEE es una entidad independiente y separada de la AEE y, por lo tanto, sus activos son, por consiguiente, separados de los activos de la AEE. Además, el SRE-AEE se rige por los Estatutos del Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta regulación establece la obligación de la AEE de hacer ciertas contribuciones al fondo fiduciario del SRE-AEE”, se indica en la demanda.

El grupo alega en el documento que el 1.o de enero de 1974, la AEE y el Banco de Estados Unidos pactaron un Acuerdo de Fideicomiso. “Este acuerdo de fideicomiso, que es válido y vinculante, requiere que la AEE pague todos los gastos corrientes antes de cualquier tipo de bonos. De acuerdo con este Acuerdo de Fideicomiso, la recuperación para los tenedores de bonos depende de que los gastos corrientes se paguen en su totalidad”, aseguró el Sistema de Retiro de la AEE.

De igual forma, el grupo sostuvo que, con la demanda, buscan exenciones declarativas para proteger sus derechos de pago prioritarios sobre los bonistas según el Acuerdo de Fideicomiso y la Ley Promesa.

El SRE-AEE solicitó al Tribunal Federal que el dinero que se le debe sea declarado como “gastos corrientes”. Además, también piden al Tribunal que declare que los bonistas no tienen derecho de retención sobre los ingresos recibidos por la AEE a menos que y hasta que todos los gastos corrientes hayan sido pagados en su totalidad.

Por otro lado, exponen que se declare que el SRE-AEE debe pagarse en su totalidad toda la responsabilidad actual y heredada antes de pagar o aceptar pagar a cualquier bonista.

No hay garantías para los afectados

El abogado experto en quiebras, John Mudd, opinó que —obviamente— falta ver la teoría que presenta la Junta de Control Fiscal (JCF) para rebatir los argumentos esgrimidos.

“Es una interpretación de contrato del 42, esto está en veremos, porque, aun de esa manera, no quiere decir que no puedan cambiar el retiro de los empleados. Y lo que ellos están pidiendo es que estén por encima de los bonistas, y dos, están pidiendo que se le dé el dinero que hace falta para poner al día el retiro, lo cual no necesariamente van a conseguir”, indicó Mudd.