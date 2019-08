Secretario de Educación cancela contratos

A cuatro meses de fungir como secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández canceló "una serie" de contratos por entender que no son esenciales para el sistema educativo.

"Los contratos inherentes a los servicios directos al estudiantes se van a sostener y aquellos que son discrecionales, que no son esenciales, no van a estar en el sistema educativo", indicó ante preguntas de Metro.

"Tenemos algunos que no son esenciales, no los hemos renovados y como se trata de unas empresas e individuos privados, no quisiera divulgar esa información", expuso Hernández, quien no precisó la cantidad de contratos ni el monto de estos.

Sin embargo, Hernández aclaró que los contratos no están relacionados a los servicios de transportación escolar. "Tenemos que ser muy precavidos en la cantidad de contratos y la cantidad de dinero que supone", dijo el secretario. Asimismo, el titular de Educación estimó que la agencia invierte cerca de $100 millones en servicios como suplidores de alimentos a comedores escolares y transportación.

El titular de educación expresó además que durante en el año académico en curso, la Junta de Supervisión Fiscal realizó un recorte de $200 millones al presupuesto.

Finalmente, Hernández adelantó esfuerzos para que haya un guardia de seguridad en todas las escuelas de la Isla y garantizar el pago total de la nómina. "Vamos a hacer lo que sea para que el servicio educativo de los estudiantes continúe y lo que no es necesario, no va a estar", concluyó.

