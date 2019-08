Pedro Pierluisi dice tener el alma tranquila

En momentos en que el Tribunal Supremo evalúa la constitucionalidad de la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador, y el Senado le salió al paso por falta de diligencia al entregar documentos, el juramentado gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aseguró que los ataques y expresiones “denigrantes… no minan mi alma”.

Ayer, en una extensa conferencia de prensa, explicó que en estos momentos de incertidumbre, ha optado por no firmar leyes u órdenes ejecutivas hasta que la corte resuelva la controversia. Ni siquiera ha pensado en qué hará si el Tribunal Supremo no lo favorece, confesó.

Además, se mostró optimista y dispuesto a “pasar la página” de ser legitimado como gobernador, confiado en que el país y la Asamblea Legislativa harán lo mismo.

De la Junta a voluntaria en La Fortaleza

Quien fuera directora de la oficina de la Junta de Control Fiscal (JCF), Rosemarie “Maí” Vizcarrondo Carrión, lleva a cabo gestiones en La Fortaleza como “voluntaria” desde que Pierluisi Urrutia juramentó como gobernador.

Vizcarrondo Carrión renunció a su cargo en el ente fiscal el 30 de julio, confirmó a este medio el portavoz de la JCF, Edward Zayas.

“Era mi directora de mi oficina aquí en Puerto Rico y yo le he pedido que esté a mi lado en esta ocasión. Sí, es mi intención nombrarla a un puesto en La Fortaleza, pero todavía no ostenta puesto alguno. Yo no he firmado la documentación para eso, así que, actualmente, ella está como voluntaria ayudándome, pero sí, es mi intención que esté a mi lado”, contestó Pierluisi Urrutia a preguntas de Metro.

Vizcarrondo Carrión dirigió la oficina de Pierluisi Urrutia en Puerto Rico durante los ocho años de su incumbencia como comisionado residente en la capital federal, y luego pasó a la JCF por la que el ahora gobernador abogó, como parte de la Ley Promesa. Su salario en la Junta rondaba los $120,000.

“Y a ella le van a aplicar las mismas reglas de la Oficina de Ética Gubernamental en cuanto a confidencialidad y el uso de cualquier información que llegue a nosotros”, añadió.

La admisión surge en momentos en que legisladores y ciudadanos cuestionan las lealtades de Pierluisi Urrutia considerando sus vínculos con el ente fiscal, quienes se han encargado de recrudecer las medidas de austeridad impulsadas por el Gobierno.

Pierluisi Urrutia facturó a la JCF en su práctica privada, como miembro del equipo de abogados de O’Neill & Borges. El licenciado renunció al bufete, pero hasta la semana pasada seguía gestionando su liquidación, puesto que también es capital member. Así se desprendió del interrogatorio del representante independiente Manuel Natal Alvelo.

Entregará informes, pero no publicará

A la insistencia de los medios sobre si hará públicos sus informes financieros y otros documentos de rigor, Pierluisi Urrutia afirmó que entregará los que la ley lo obligue. Sobre si los hará públicos, afirmó: “Si ustedes solicitan la información, lo voy a considerar”.

El gobernador no entregó al Senado los documentos que se le requieren a todos los nominados durante el proceso de evaluación legislativa, lo que sirvió de argumento al presidente Thomas Rivera Schatz para no atenderlo.

El único responsable de la juramentación

Pierluisi Urrutia declinó explicar cuáles fueron las expresiones de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, cuando acudió ante ella para pedir su asesoría antes de juramentar al cargo.

“Yo, entrar en los detalles de lo que me dijo la secretaria, a mí no me parece necesario. Como dije (…), no levantó objeción a mi juramentación y, de igual manera, el gobernador (Rosselló Nevares) tampoco”, declaró.

“Yo dije que yo tomé la decisión. Yo asumo la responsabilidad. Soy el único a quien se le puede adjudicar esa decisión”, añadió.

El primer mandatario señaló, además, que la última vez que vio a Rosselló Nevares fue el martes antes de su juramentación. Aseguró que se mantuvo en comunicación constante, pero no sabía su ubicación física. El país también desconocía su paradero desde entonces.

No obstante, Metro supo que Rosselló se marchó de la isla en la mañana del viernes, varias horas antes de que se hiciera efectiva su renuncia, por lo que, desde ese momento, Pierluisi estaba como gobernador interino, aunque ello nunca se anunció.

Procura estabilidad

Sobre los más de mil maestros que faltan por reclutar de cara al inicio del semestre escolar que inicia el lunes, afirmó: “Todos van a estar reclutados, me lo hizo saber así el secretario” Eligio Hernández Pérez.

También se reunió con gremios del sector privado que, a la salida del Palacio de Santa Catalina, hicieron eco de su apoyo al juramentado gobernador.