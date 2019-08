García Padilla bromea con la cantidad de gobernadores que ha tenido Puerto Rico luego de él

Luego de la juramentación de Wanda Vázquez como la nueva gobernadora de Puerto Rico, el exgobernador Alejandro García Padilla, bromeó con la cantidad de gobernadores que ha tenido el país en la pasada semana.

En su participación durante la transmisión del programa Jugando Pelota Dura, García Padilla, bromeó con que luego de su administración han pasado otros tres gobernantes por La Fortaleza.

"House Of Cards pasó a la historia como una porquería. Esta es la vida real. Ya yo ni me acuerdo porque hace tantos gobernadores que yo fui gobernador. Esto parece que no acaba", expresó García Padilla en tono jocoso.

El exmandatario bromeó con el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Larry Seilhamer, con que la oposición ya no puede referirse a su administración como 'la pasada'.

"Ahora yo los quiero ver en el Senado echándole la culpa a la pasada administración porque yo diría: ¿Cuál? ¿A la de Pierluisi? ¿A la de Wanda? ¿A la de Ricardo?", expresó el exgobernador.

García Padilla también propuso que se debería hacer un libro con los memes que las personas han realizado y publicado en las redes sociales sobre todo lo ocurrido durante las últimas semanas en el gobierno de Puerto Rico.

Video de Jugando Pelota Dura (Univisión)