Pedro Pierluisi, ¿con los días contados?

Si el Tribunal Supremo no dice lo contrario, ayer fue el inicio del final del licenciado Pedro Pierluisi Urrutia como gobernador tras el rechazo del Senado a su nombramiento y la insistencia del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, en que su juramentación como primer mandatario es ilegítima.

A las 3:48 de la tarde, sin que el país ni los senadores de minoría tuvieran certeza de lo que ocurriría, arrancó la sesión extraordinaria para atender el nombramiento de Pierluisi Urrutia como secretario de Estado. Culminó una hora después sin votar sobre el nombramiento, “lo que equivale a que lo rechazamos”, argumentó el mismo Rivera Schatz.

De hecho, si lo hubiesen llevado a votación, Pierluisi Urrutia habría tenido solo cinco votos a favor según declaró el presidente senatorial.

“Al final del día esto va a significar (que entrará en vigor) lo que el Tribunal disponga en el día de mañana (hoy). Que no recibió el consentimiento (del Senado) eso está ahí claro”, afirmó el senador Miguel Romero a su salida de la sesión.

Romero fue uno de quienes favorecían a Pierluisi Urrutia, uniéndose a Migdalia Padilla, Luis Daniel Muñiz Cortés, Henry Neumann Zayas y Zoé Laboy Alvarado. Esta última se concentró en pedir que no se llevara a cabo la votación, pero afirmó que “si hubiera que votar, sería a favor de que Pedro Pierluisi se quede en Fortaleza hasta que un tribunal determine que la forma en que llegó fue o no legítima”.

“Que no quepa duda de que la persona que ocupa la posición hoy, la ocupa inconstitucionalmente”, dijo el senador independentista Juan Dalmau, primero en asumir un turno ayer sin tener idea de cómo se manejaría el nombramiento.

Falla de Pierluisi y falta de voluntad del Senado

Rivera Schatz dijo insistentemente que Pierluisi Urrutia no sometió “un solo documento conforme a lo que establece el reglamento de la Comisión de Nombramientos”.

Por eso fue que procuró no llevar a votación el nombramiento antes de que entrara en vigor la renuncia de Rosselló Nevares el pasado viernes, 2 de agosto, a las 5:00 de la tarde.

“Este Senado tiene que cumplir con todo el rigor que se le impone a cada nominado y cada nominada, particularmente cuando es la designación de un secretario de Estado [por] el escenario donde, precisamente, podría convertirse en el gobernador”, afirmó Rivera Schatz destacando que los senadores de minoría querían pasar juicio sobre el nominado.

Ante este panorama, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, destacó que se trataban de documentos de fácil acceso y que la comisión pudo haber insistido en obtenerlos.

“La verdad es que en estos momentos no hay Gobierno en Puerto Rico, y él (Rivera Schatz) no quiere asumir la responsabilidad que le corresponde de procurar eliminar esta crisis. Él quiere continuar esta crisis. Quiere que esto se alargue”, opinó Bhatia.

No será gobernador “a la cañona”

Rivera Schatz también aseguró que en ningún momento le interesó la secretaría de Estado. “Yo, si quisiera llegar a la gobernación, quisiera llegar con votos, no a la cañona”, defendió.

“Nunca lo pedí. Nuca me lo pidieron”, agregó a la vez que criticaba a quienes sugerían que la controversia con Pierluisi se trataba de una guerra por la silla del gobernador.

“Yo lo que siento es el deber y la responsabilidad de actuar bien, y si me quieren juzgar por eso, háganlo”, dijo después de dirigirse directamente a Bhatia: “Yo no soy como usted. Yo hago las cosas bien. Aprenda”.

Nolasco hace oficial su renuncia al Senado

Una vez concluida la sesión extraordinaria, se oficializó la renuncia de Margarita Nolasco, quien fue nombrada por Ricardo Rosselló como directora ejecutiva de la e la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). Hasta la fecha no se ha determinado cuándo iniciará el proceso para su sustitución.

Los documentos por los que todo se paralizó:

-Formulario de Información Personal y Económica

-Dos fotos 2×2

-Certificación de Radicación de Planillas de Contribuciones sobre Ingresos por los pasados 5 años

-Copia certificada de las planillas en el mismo periodo

-Estado de situación financiera compilado por un contador público autorizado (CPA)

-Detalles sobre cualquier entidad en la que el nominado posea más del 50 % de participación en activos y ganancias

-Certificación de No Deuda con el Departamento de Hacienda

-Certificado de No Deuda con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)

-Certificación Negativo de Antecedentes Penales

-Certificación de No Deuda con la Administración para el Sustento de Menores

-Informe de Crédito

-Autorización y Relevo para Investigación del nominado

-Copia del Informe Financiero requerido por la Oficina de Ética Gubernamental con evidencia de haber sido presentado

-Certificación del Tribunal Supremo de Puerto Rico “Good Standing”

Resumé