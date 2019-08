Gremios calculan que faltan más maestros

Durante el primer día de trabajo de este nuevo año escolar, los gremios magisteriales calcularon que es mayor la cantidad de maestros que faltan, de los que previamente informó el Departamento de Educación.

Tanto la Asociación de Maestros como la Federación de Maestros estimaron que son más de mil los docentes sin nombrar en las escuelas, a una semana del inicio de clases.

“Nosotros entendemos que son un poco más. Como todos los años, pedimos en las oficinas regionales que nos facilitaran la información del total de maestros que faltan y, aparentemente, por instrucciones del Sr. Erick Pérez, subsecretario de Recursos Humanos, la información no estaba disponible para el personal del sindicato”, afirmó la secretaria general de la Asociación, Grichelle Toledo, en una comunicación escrita.

Reconoció que el proceso de nombramientos ha mejorado en comparación con años anteriores porque se otorgaron más de dos mil estatus probatorios, lo que coloca la situación de esos docentes en una de seguridad laboral. No obstante, reclamó que se agilice el nombramiento de los docentes que comenzaron ayer a trabajar.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Maestros, Edwin Morales, sostuvo que, “ciertamente, todavía quedan muchos maestros sin nombrar. Estamos hablando de 2,500 que todavía no se han nombrado”. Precisó que aún estaban recibiendo censos de las escuelas, pero que en algunas de ellas faltaban muchos nombramientos.

“Nos notifican de la escuela Manuel A. Pérez que faltan doce maestros, a pesar de que ya llegaron sus pruebas de dopaje”, manifestó Morales.

En entrevista con Metro, el secretario de Educación, Eligio Hernández, aseguró el domingo que esperan llenar los 1,000 espacios que faltan esta misma semana, de manera que no anticipaban problemas para el inicio de clases.

El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez reaccionó diciendo que faltan, “aproximadamente, 1,025 maestros, por eso lo redondeamos a esa cifra”. Reiteró que la necesidad es mayormente en áreas de difícil reclutamiento, como Inglés y Educación Especial.

“La cantidad de maestros puede ir fluctuando de día en día, por ejemplo, este domingo estuve en la Región Educativa de Arecibo y, en ese momento, me notificaron la renuncia de cinco maestros permanentes. Por lo tanto, dentro de los números, va variando”, explicó. Indicó que hay escuelas pidiendo maestros que no se justifican porque quieren tener algún proyecto adicional, pero si no van a atender estudiantes directamente “la respuesta es que no se van a autorizar esos puestos”.

Aclaró que la cifra de 1,025 tampoco incluye proyectos federales, por lo que no vislumbra que comiencen en agosto.

“Posiblemente, cuando la Asociación o los otros gremios están hablando que faltan algunos maestros yo puedo inferir que se refieren a esos, pero las escuelas no necesariamente necesitan esos maestros porque son recursos en adición a, no son recursos necesarios para el servicio académico”, declaró.

Sobre la asistencia de los docentes y educadores a los planteles, se informó que hay 19,927 maestros nombrados, de los cuales asistieron 18,845 lo que representa un 95 %. Esto incluye maestros de sala de clases, regulares, de Educación Especial y vocacionales.

Por otro lado, el profesor Ángel Javier Pérez, líder de formación sindical de la AMPR, reclamó que no haya fondos disponibles para otorgarle un sueldo digno a los maestros. “El aumento miserable que se supone recibieran los maestros, todavía es la hora que no lo han recibido. Nosotros exigimos un aumento de $500 mensuales al sueldo básico… No pararemos hasta conseguir el sueldo que nos merecemos”.

Mientras, el vicepresidente de la Federación propuso la creación de un sistema de retiro unificado a través de un impuesto adicional a las empresas foráneas, un aumento de sueldo a los maestros para llegar a un salario base de $3,000. Además, exigieron la reapertura de las escuelas.