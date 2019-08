Crisis política golpea la economía

La crisis política que enfrenta Puerto Rico, ya en su cuarta semana, ha tenido repercusiones económicas que van desde los primeros cruceros que no llegaron a la isla tras la negativa de Ricardo Rosselló a renunciar y la continuidad de las protestas, hasta cambios en el desembolso de los fondos federales para la recuperación.

Durante las manifestaciones, cancelaron su llegada a la isla los cruceros Empress of the Seas, Harmony of the Seas, MSC Seaside y Celebrity Equinox, para un impacto económico de unos $1.4 millones, según la Compañía de Turismo.

Por otro lado, el pasado viernes, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) anunció en un parte de prensa que impondrá un monitor federal al Gobierno de Puerto Rico para velar los fondos de recuperación por desastre. Además, la isla no tendrá acceso inmediato al dinero. La agencia estableció que hará una distinción permitiendo que los estados de la unión afectados por desastres accedan rápidamente. En cambio, la isla tendría que esperar.

Mientras, la incertidumbre ante la legitimidad de la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador afecta la economía puertorriqueña, opinó Jorge Argüelles, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), quien aseguró que comerciantes de su matrícula han reportado una merma en ventas de entre un 10 % y un 20 %. “Realmente, la situación no es la mejor”, sentenció.

“Recordemos que las dos semanas que hubo de incertidumbre, antes de la renuncia del gobernador, se calcularon que las pérdidas pudieron haber ascendido a $600 millones; si tomamos en consideración que la economía produce unos $1,900 y pico, casi $2,000 millones semanalmente. Esto ha continuado y se ha acrecentado a toda vez de tomar este asunto con mayor premura se ha seguido alargando”, agregó.

Retroceso económico

Por su parte, Heriberto Martínez, presidente entrante de la Asociación de Economistas, manifestó que “la economía de Puerto Rico, antes de toda esta situación, estaba dando signos positivos en las variables macroeconómicas por los fondos federales”.

Según explicó, en la medida en que la crisis política fue en aumento, el Gobierno federal aguantó fondos de recuperación. “Ahí tienes un impacto adverso a la economía, porque si esos fondos no llegan a la velocidad adecuada, los signos positivos que estaban atados a la transferencia de fondos se te desploman”, puntualizó el experto.

Martínez indicó que la inversión internacional también se afecta por la crisis política y por la falta de transparencia gubernamental.