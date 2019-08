Ricky Sánchez se retira de la selección nacional de baloncesto

El presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR), Yum Ramos, reveló hoy que el veterano delantero Ricky Sánchez, quien durante casi dos décadas vistió los colores patrios en torneos internacionales de distintas categorías, le indicó que se retira de la selección nacional de cara al Mundial FIBA en China, que arranca el 31 de agosto.

"Ricky me llamó y me dijo que va a colgar los tenis", dijo Ramos en conferencia de prensa.

Según explicó Ramos, "yo sabía ya, pues él había tenido una conversación conmigo durante las ventanas".

"Me había dicho que ya esta llegando el momento ,ya mismo me toca. De verdad que, de parte de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y mía estoy bien, bien agradecido", expresó Ramos.

Ramos recordó que Sánchez estuvo en selecciones nacionales desde adolescente, "un jugador que también empezó a jugar profesional a los 14, 15 años. O sea, estuvo con la selección en distintas etapas durante casi 20 años", recalcó, recordando que con la selección de mayores ha jugado desde 2007.

Mientras tanto, el dirigente de la selección nacional, Eddie Casiano, resaltó que Sánchez "es el típico jugador que no llena la estadística como la gente piensa, pero hace de todo que es importante en el juego".

"Es un jugador que es inteligente, que sabe llevar el juego, de pase a tiempo, que entiende el juego y que con sus siete pies abre la cancha. No es un jugador que hace las cosas pequeñas, mira su trabajo en el BSN. Él hizo el trabajo en sus 12 años en la selección, nunca pidió nada y nunca dijo que no", agregó Casian.

Por otro lado, Ramos aprovechó para exhortar al público a tener más consideración con nuestros atletas, recordando que en ocasiones Sánchez no recibió el mejor trato de parte de la audiencia, especialmente en las redes sociales, más cuando éste le ha dado la mayor parte de su vida a la selección de baloncesto de Puerto Rico.

"Lamentablemente, a veces hay gente que tiene memoria corta y muchas veces no apreciamos lo que esos jóvenes hacen por Puerto Rico, muchas veces el fanatismo nos lleva a decir comentarios y no apreciar lo que tenemos. Ricky siempre dio el todo por la selección. Es un gran competidor, un gran ser humano, uno de los jugadores más nobles y que he conocido", puntualizó.