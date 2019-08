Senado demanda a Pierluisi y al Gobierno para anular juramentación

El Senado de Puerto Rico, representando por el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, presentó en la noche del domingo una ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en busca de anular la juramentación del hora gobernador Pedro Pierluisi.

Sentenciando que el proceso se llevó a cabo "parcialmente", pues el trámite de consejo y consentimiento sigue pendiente en el Senado de Puerto Rico, el escrito enfatiza que el excomisionado juramentó al puesto de gobernador amparándose en una interpretación incorrecta de la Ley 7-2005.

Según la demanda, Pierluisi tenía que ocupar el puesto de Secretario de Estado en propiedad, cosa que no ha ocurrido aún,"pues el Senado de Puerto Rico no ha finalizado su obligación constitucional de consejo y de consentimiento para dicho cargo". Ante esto, debe declararse, de igual forma, que el gobernador juramentado no pueda seguir ostentando dicho cargo y que cualquier decisión que haya tomado desde el viernes, 2 de agosto de 2019 como Gobernador, sea declarada nula.

"El Senado de Puerto Rico quien se ha visto afectado de manera irreparable en sus prerrogativas constitucionales de consejo y consentimiento, no tiene otro remedio en ley para evitar que este continúe ejerciendo dichas funciones sin que el Senado hubiera ejercido previamente dicha facultad institucional", lee el documento.

Contrario a como se había dejado saber en horas de la tarde del domingo, el Senado canceló la Comisión Total para evaluar el nombramiento del licenciado Pedro Pierluisi como secretario de Estado, pautada para mañana, lunes a las 11:00 de la mañana, en el salón Leopoldo Figueroa Carreras.

Así lo dio a conocer el senador del Partido Independentista (PIP), Juan Dalmau, a través de su cuenta de Twitter, donde compartió un parte de prensa con la información sobre la cancelación de la comisión total que evaluaría la designaión del gobernador juramentado Pedro Pierluisi.

Pierluisi juramentó el viernes como gobernador y esta tarde declaró que no asistirá a la vista porque no hace falta que el Senado lo avale.

La convocatoria había sido enviada hoy al medio día y, más tarde, a las 5:45, después de las expresiones del ahora primer mandatario.

Pedro Pierluisi, afirmó hoy, domingo, que se mantiene firme con su postura inicial en cuanto que, de no ser ratificado su nombramiento por la cámara alta, abandonaría el cargo.

