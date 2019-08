Thomas Rivera Schatz sobre Ricardo Rosselló: "Nunca se arrepintió de nada"

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo que Ricardo Rosselló nunca se arrepintió de participar en el chat de Telegram y que a su salida de la gobernación no respetó el reclamo del pueblo, dejando a Pedro Pierluisi en su silla, aun sin la confirmación del Senado.

"Las recientes expresiones del gobernador saliente sobre la forma de transicionar luego de su bochornosa salida son mas que elocuentes. Reflejan sus verdaderas intenciones. Nunca se arrepintió de nada. No respetó el reclamo del pueblo. De hecho, se burló, utilizando nuevos cómplices", detalló el presidente.

Ayer, en una sesión extraordinaria de la Cámara Alta, dijo que está de acuerdo con la nominación de Pierluisi por este haber sido asesor legal de la Junta de Control Fiscal, que aprobó medidas de austeridad que afectaron a Puerto Rico.

"Cada puertorriqueño puede llegar a sus propias conclusiones. La burla, la mentira el comportamiento anti ético e ilegal fue viral. Los que traicionaron a Puerto Rico quieren perpetuarse inescrupulosamente. Nadie debe perder la fe. La ley, el orden, la moral y el bien común prevalecerán", culminó el Rivera Schatz.

Pierluisi no fue confirmado por el Senado como secretario de Estado, como dicta la Constitución de Puerto Rico. No obstante, juramentó al cargo de gobernador porque la Ley 7 del 2005 señala que el secretario de Estado no tiene que ser confirmado para ocupar el cargo en propiedad si falta el gobernador.