Pierluisi en espera de decisión cameral tras maratónica vista pública

Luego de más de cuatro horas de vistas públicas la comisión cameral de Gobierno concluyó el proceso para evaluar a Pedro Pierluisi Urrutia como secretario de Estado.

Sus posibles conflictos de interés, sus cabildeos en contra de proyectos de ley que afectan clientes suyos y que siguen pendientes, su asesoramiento a la Junta de Control Fiscal y su alegado intento de desviar una pesquisa legislativa dominaron la discusión.

Aunque varios representantes insistieron en que fuera categórico sobre si asumirá o no la gobernación cuando a las 5:00 de la tarde se haga efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló, Pierluisi dijo que eso aún "esta bajo evaluación".

"Ya tienen los elementos de juicio para poder votar", Pierluisi La Cámara de Representantes llevará a votación la designación en o antes de las 5:00 de la tarde

De inmediato no estaba claro si tenía los 26 votos que necesita para ser confirmado por la Cámara Baja. Si el cuerpo cuelga el nombramiento, no podría asumir como secretario de estado y eventual gobernador ya que la Constitución establece que debe ser ratificado por ambos cuerpos.

Uno de los interrogatorios mas fuertes fue el que dirigido el presidente cameral, Carlos "Johnny" Méndez.

“Mi impresión fue que el vino a cabildear para detener una investigación y sigue siendo mi impresión”, dijo tajante el presidente de la Cámara de Representante, Carlos "Johnny" Méndez tras concluir su turno de preguntas. Se refirió a una reunión el año pasado con Pierluisi sobre la pesquisa del proyecto Viewpoint at Hato Rey y el manejo irregular de los terrenos donde se levantaría Todos los que estaban en la reunión interpretaron que Pierluisi buscaba convencerlos de que no siguieran adelante con la pesquisa. El proyecto es el único que al día de hoy está clasificado como "crítico" por la Junta de Control Fiscal lo que provee para la aprobación de permisos de forma expedita.

El informe sobre esa investigación aun esta pendiente, dijo Raúl Colón, portavoz de prensa de Méndez. El funcionario no dijo cuando podrir llevarse a votación.

Pierluisi dijo que "lamentaba" haber dado esa impresión. Luego dijo que en caso de que fuera confirmado como gobernador y tuviese ante su consideración alguna medida en la que haya intervenido como abogado o cabildero, la Ley de Ética Gubernamental tiene los mecanismos para evitar el conflicto de interés.

Otro momento álgido surgido cuando Enrique "Quiquito" Meléndez le cuestiono si había hecho un compromiso de otorgarle clemencia a Rosselló en caso de que prosperara algún cargo criminal en su contra una vez culmine la pesquisa sobre su particpación en el chat en el que hizo comentarios misóginos, burlones y compartido información privilegiada.

Pierluisi dijo que "eso no se puede hacer" a lo que Meléndez le respondió que por lo bajo todo el mundo sabia que sí era posible. Le recordó además que estaba bajo juramento. Pierluisi se mantuvo en que no había hecho el compromiso "porque no procede".

De otro lado, Pierluisi se reafirm'o en que de llegar a la gobernación buscar'a los fondos necesarios para evitar que se recorten las pensiones aunque eso es lo que recomienda la JCF a la cual 'el ha asesorado antes. Lo mismo dijo del Bono de Navidad, que era cuesti'on de " encontrar" los fondos. Dijo que si Rossell'o pudo conseguir el dinero necesario, e'l también podría.

Sobre la permanencia en puestos de gobierno de Anthony Maceira y Ricardo Llerandi, ambos participantes del chat que desemboco con la renuncia del gobernador, dijo que eso estaría bajo su evaluación.

Apenas dos legisladores dijeron en las vistas que votaran a favor del nombramiento: Antonio "Tony" Soto y José "Pichy" Torres Zamora. Otros como el independentista Denis Márquez el independiente Manuel Natal, los populares Luis Vega Ramos y Carlos Bianchi, así como el presidente cameral y María Milagros Charbonier expresaron que votaran en contra.

El cuerpo votaría antes de las 5:00 pm , había dicho previamente Méndez.