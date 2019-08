Pierluisi alega que sus vínculos con la Junta son su mejor carta de trabajo

El designado secretario de Estado, Pedro Pierluisi Urrutia alegó el viernes que sus vínculos con la Junta de Control Fiscal (JCF) serán la mejor herramienta para salir de la imposición de la misma.

“¿Quién mejor que yo para abogar por nuestra gente ante la Junta? ¿Quién mejor que yo para encaminar el proceso que hará que la Junta se vaya? Eso es lo que todos queremos. Mi pasada representación de la Junta Fiscal no presenta ningún conflicto en este nuevo cargo. Toda acción de la Junta está basada en información del gobierno de Puerto Rico y el gobierno es parte de esas acciones y negociaciones, así como en la mayoría de sus casos legales”, dijo Pierluisi en la vista de confirmación ante la Comisión cameral de Gobierno.

Como gobernador mi función no sería de naturaleza legal sino administrativa. Como gobernador defenderé a nuestro pueblo con el mismo tesón que lo he hecho siempre como secretario de Justicia y comisionado residente. En particular, defenderé a nuestros pensionados, protegeré la justa compensación de nuestros empleados públicos y buscaré garantizar los recursos para proveer los servicios que nuestro pueblo necesita”, agregó.

Luego de esta vista pública, la Cámara sesionará a la 1:00 de la tarde para discutir el informe que producirá la comisión. Mientras, el Senado, cuerpo en el que Pierluisi no tiene los votos, tendrá una vista pública el lunes, 5 de agosto a las 11:00 de la mañana. De ser confirmado, Pierluisi sería el sustituto de Ricardo Rosselló Nevares, cuya renuncia es efectiva a las 5:00 de la tarde del viernes.

“Como todo abogado, también representé a otros clientes ante algunos de ustedes. Eso no es nada malo. Al contrario, era mi responsabilidad. Y mi ética de trabajo es incuestionable, tanto en el servicio privado como en el servicio público. Al renunciar a la firma, esas responsabilidades cesaron. Al aceptar un cargo público, la única responsabilidad es servirle al pueblo de Puerto Rico y mi historial de servicio a nuestro pueblo, debería ser muestra de dónde están mis lealtades de cómo trabajaré por nuestra gente”, sostuvo Pierluisi en su ponencia.

“Abogar cada vez que sea necesario, ante el Congreso para beneficiar al pueblo y ante las autoridades federales para lograr la asistencia y el apoyo que nos merecemos como ciudadanos americanos es mi pasión. Y lo haré cada hora del día ante ustedes y ante el pueblo”, añadió.