Pedro Pierluisi: "Si el Senado no me ratifica, esto va a ser hasta el próximo miércoles"

Tras su juramentación a la gobernación, el designado gobernador juramentado Pedro Pierluisi aseguró se someterá el miércoles al proceso de confirmación ante el Senado como secretario de Estado y, de no ser ratificado, abandonaría su puesto para darle paso a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, a juramentar como gobernadora.

"Si el Senado me ratifica, esto va a ser hasta el fin del cuatrienio. Si el Senado no me ratifica, esto va a ser hasta el próximo miércoles", expresó Pierluisi, quien sugirió que no tendría que renunciar, si este fuera el caso. Aseguró, a su vez, que sus actos no son constitutivos de un Golpe de Estado, ante preguntas sobre si piensa que es un gobernador legítimo.

El excomisionado Residente asumió esta postura ante las múltiples interpretaciones en torno a su nombramiento, algunas sugiriendo que es anticonstitucional, por lo que desea evitar controversias legales.

La Constitución establece que el secretario debe contar con el consentimiento de ambas cámaras legislativas. No obstante, la Ley 7 del 2005, que establece la línea de sucesión a la gobernación, dicta que el secretario de estado no debe tener la confirmación en propiedad para asumir el puesto de la gobernación, por lo que varios juristas destacaron que esta pieza es inconstitucional.

"Yo creo, nuevamente, me parece a mi, es que lo prudente o razonable, es que el Senado se exprese porque así torna académica todo [lo que surja]. Aquí no necesitamos más controversia y más lío", insistió Pierluisi Urrutia, añadiendo que no va a la Comisión Total el lunes.

La Cámara de Representantes aprobó el nombramiento de Pedro Pierluisi a la secretaría de Estado con 26 votos a favor y 21 en contra.

El excomisionado residente fue designado a la posición por el saliente gobernador Ricardo Rosselló, quien dejó el viernes su cargo a las 5:00 p.m.,según una carta que presentó el pasado 24 de julio de este año, tras 12 días de protestas en su contra.

