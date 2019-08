A horas de la salida de Rosselló, dan atisbos de la “transición”

Tras dos semanas de hermetismo en La Fortaleza, el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, explicó ayer que sometió “carpetas de transición” a las tres figuras que podrían convertirse en los sucesores del gobernador Ricardo Rosselló cuando venza hoy su término a las 5:00 p.m.

Sobre la posibilidad de que, como hizo el propio Llerandi, Rosselló retrase su fecha de renuncia, aseguró a eso del mediodía que no lo veía posible.

“Yo he trabajado bajo el escenario de que el gobernador sale a las 5:00 de la tarde”, dijo, dando por sentado que el cargo sería ocupado a las 5:01 por el designado titular de Estado, Pedro Pierluisi; de Justicia, Wanda Vázquez Garced; o de Educación, Eligio Hernández.

“Desde que el gobernador hizo pública su renuncia, el día siguiente solicitó a los jefes de agencias que, para el miércoles, tenían que entregar un informe de actualización de cada una de las agencias”, aseguró Llerandi. Hasta ayer, había titulares que no los habían entregado, pero alegó que no tenía los nombres a la mano.

Su expectativa era reunirse ayer con los tres posibles sucesores para entregarles los informes que incluirían retos fiscales, iniciativas y asuntos pendientes de cada departamento, así como información presupuestaria, orientación sobre la estructura del Ejecutivo, y los proyectos programáticos que llegaron a La Fortaleza conRosselló y su Plan para Puerto Rico.

“A todas luces, uno de los tres juramentará mañana como gobernadora o como gobernador”, indicó.

Sobre la decisión del Senado de aplazar la confirmación de Pierluisi, La Fortaleza no ofreció declaraciones.

No fue consultado

“No he sido parte del proceso”, dijo Llerandi Cruz sobre la decisión de Rosselló Nevares de nombrar a Pierluisi. “Yo estaba concentrado en las agencias, que todo siga corriendo, en atender las cosas rutinarias y también tener lista la transición”.

Sin embargo, de sus conversaciones con el primer mandatario dedujo que Pierluisi fue el elegido por sus contactos en la capital federal, en momentos en que “toda esta situación ha creado preocupación en el Congreso y las autoridades federales. Sé que eso tuvo un gran peso”.

“Yo no he estado inmerso en esas discusiones”, insistió, “pero sí se consultó con los presidentes de los cuerpos distintas personas. No tengo el detalle de cuáles, pero sé que fueron varias y ellos presentaron su parecer, si estaban a favor o en contra de esas posibilidades. El gobernador se tomó un tiempo en determinar quién era la persona que iba a nominar y nos enteramos horas antes de que lo hiciera público, contó.

Posible veto a medidas sobre el escritorio de Rosselló

Alrededor de un centenar de medidas esperaban ayer por la firma del gobernador. Entre ellas está la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información, altamente criticada por organizaciones periodísticas, así como la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU), por entender que tiene un efecto adverso y obstaculiza, precisamente, el derecho de acceso a la información.

“Está evaluando la medida de transparencia”, respondió Llerandi a este medio al cuestionarle sobre el estatuto. “Está atento a las preocupaciones que se han levantado”, afirmó, tras destacar que “se aproximan vetos a medidas, pero él decidirá”.

Otros proyectos que aguardan por la firma del gobernador son el proyecto cameral 1546 y el senatorial 841. El primero prohibiría a las aseguradoras denegar solicitudes a médicos que busquen ser parte de sus redes de proveedores, y la segunda prohibe que las compañías de seguro de planes Medicare Advantage acuerden con un proveedor de servicios el pago de una tarifa menor a la establecida por Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés). La firma a ambos sigue siendo el reclamo de la comunidad médica.

También hay legislación pendiente sobre la disposición de los cuerpos en Ciencias Forenses, estableciendo que aquellos no reclamados, pasados diez días de su autopsia, deberán ser cremados o enterrados.

La nueva Ley de Datos Abiertos y Ley de Armas también estaban sobre el escritorio del aún primer mandatario, así como el proyecto de la Cámara 1154, que crearía el “Programa Adopta un Predio Escolar Elegible”, con el fin de autorizar a empresas privadas a promocionar sus productos en salones de clases o predios escolares a cambio de mantener los predios “en condiciones óptimas”.