Cámara reacciona en torno a nombramiento de Pierluisi a la gobernación

La Cámara de Representantes cumplió el viernes con su deber de escuchar y votar en torno a la designación de Pedro Pierluisi como secretario de Estado, y ahora le toca al Senado determinar si se violó su deber constitucional de ofrecer consejo y consentimiento sobre el nombramiento, dijo el vicepresidente del cuerpo, Gabriel Rodríguez Aguiló.

Así lo dejó saber el legislador, quien aseguró que la juramentación de Pierluisi como gobernador debería brindar certeza y paz al pueblo.

A su juicio, la Ley 7, enmendada en el 2005 ,prevalece sobre la Constirución cuando dice que se puede certificar un secretario de Estado aunque los dos cuerpos legislativos no hayan votado al respecto. La nominación a secretario de Estado del ahora gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, fue aprobada por la Cámara con 26 votos (mínimos).

Por su parte, el representante popular Luis Vega Ramos indicó que le correspondía asumir la gobernación a Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, según el orden sucesoral que dice la Carta Magna.

"Hoy tenemos la mas graves de las faltas de certeza y seguridad. En ese sentido es un día terrible para Puerto Rico", expresó tras conocer de la juramentación de Pierluisi.

Ayer, el presidente de la Cámara Alta, Thomas Rivera Schatz, pautó una vista pública para evaluar el nombramiento el próxino lunes, pero no se votaría hasta el miércoles. No obstante, la Ley 7 del 2005, que establece la línea de sucesión a la gobernación, dicta que el secretario de estado no debe tener la confirmación en propiedad para asumir el puesto de la gobernación. Varios juristas destacaron que esta pieza es inconstitucional.

