Vandalizan valla en honor a Lin Manuel Miranda en Vega Alta

En la mañana del pasado sábado, los vecinos del sector Monterrey de Vega Alta se encontraton con la molesta situación de ver cómo desconocidos vandalizaron una valla turística en honor a Lin Manuel Miranda, que forma parte de la campaña municipal denominada #YoSoyVegaAlta.

“Vamos a resolver esto de inmediato. Ya se removió la valla para restaurarla. En esta campaña #YoSoyVegaAlta, hemos destacado personal y recursos. La misma destaca nuestros paisajes, artistas y deportistas y no nos van a detener”, destacó el alcalde Oscar ‘Can Santiago Martínez. “En esta misión tenemos el importante respaldo de las comunidades”.

Los vándalos escribieron ‘buscón’ y pintaron sobre la cara de Miranda. “Con lo mucho que Lin Manuel ha hecho por Vega Alta y la familia Miranda, todos ellos, desde promover el turismo, hasta enviarnos comida, agua y suministros luego del paso del Huracán María”, expresó una vecina de la zona.

Por su parte, Elvin Miranda, tío del artista y administrador de la Placita de Güisin, se expresó de manera contundente en las redes sociales, donde defendió la labor de su familia. “Puedo entender la frustración de aquellos que la envidia les calcome el alma, pero no es la culpa de nosotros que los talentos, el esfuerzo y el trabajo nos entregue lo que el Señor destinó para nosotros. Así que con mucha tristeza miro el retrato gigante de mi sobrino, vandalizado y dañado, y en vez de estar triste, me animo y me lleno de fuerzas para seguir luchando para hacer de nuestra isla un mejor lugar”.

Miranda finalizó asegurando que “aquellos que nacimos para ser actores en vez de espectadores tendremos que aceptar este tipo de actos, pero sepan que nada ni nadie, nos asustará, nos callará y menos aún, nos detendrá. Familia, Lin-Manuel, vamos pa’lante, fuimos, somos y seremos siempre aquellos que gritan #YoSoyVegaAlta”.