Thomas Rivera Schatz convoca a vista pública para evaluar nombramiento de Pierluisi

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, convocó a una vista pública para el lunes a las 11 de la mañana con la intención de evaluar el nombramiento de Pedro Pierluisi a la secretaría de Estado.

Durante la sesión extraodinaria de hoy, convocada por el gobernador Ricardo Rosselló ante su renuncia efectiva mañana a las 5:00 p.m., el Senado no pasó juicio sobre el nombramiento del excomisionado residente, quien se quedaría como gobernador de haber recibido el aval de ambas Cámaras Legislativas como dice la Constitución.

No quedó claro si mañana, una vez se vaya el mandatario saliente, quedaría Pierluisi como gobernador interino o Wanda Vázquez asumirá la silla, como dicta la Constitución.

Rivera Schatz, indicó que “ningún senador, ninguna senadora, tiene responsabilidad por los hechos que ocurrieron y han convocado esta convocatoria”. El líder senatorial dijo que la Constitución establece los poderes de la rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial. Asimismo, comentó que fue Ricardo Rosselló Nevares quien eligió el 2 de agosto como la fecha para que sea efectiva su renuncia, esto tras las protestas desatadas como consecuencia de dos arrestos de exfuncionarias de Gobierno por lavado de dinero y fraude, así como la publicación del chat de Telegram, en el que el gobernador saliente hace comentarios misóginos y homofóbicos.

“Yo no he pedido, ni he solicitado el cargo de secretario de Estado, quien haya dicho eso, miente”, sentenció.

“Hay gente que al día de hoy, en este momento, se puede engañar al pueblo de Puerto Rico”, afirmó. “Hay gente que parece que quieren hacer la última burla, quieren hacer la última cogida”, expresó Rivera Schatz en su mensaje.

De igual forma, Rivera Schatz comentó los vínculos de Pierluisi con la Junta de Control Fiscal (JCF).

Senadores repudian acelerado proceso

Al inicio de la sesión, el senador independiente José Vargas Vidot expresó: "yo espero que hoy atendamos con prudencia el llamado a la historia". Asimismo, el legislador recalcó la importancia de devolverle la confianza al pueblo.

Mientras, Aníbal José Torres, del Partido Popular Democrático (PPD) criticó no poder hacerle preguntas al nominado a la secretaría de Estado, Pedro Pierluisi.

"Me pregunto si es necesario que estemos aquí hoy dilucidando una crisis política, no una crisis constitucional". Este agregó que se han recomendado enmiendas a la Constitución, pero que, a su juicio, lo que están dilucidando son luchas internas del Partido Nuevo Progresista (PNP). "Llevamos semanas sin dormir, con la presión", afirmó.

"Yo no puedo dar un voto a ciegas", expuso Torres sobre no poder hacerle preguntas a Pedro Pierluisi en la vista de confirmación.

Por su parte, Juan Dalmau, senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), indicó en su turno que "el gobernador saliente en desgracia nos ha convocado a escoger su sucesor", a la vez que recalcó que “les puedo anticipar que no voy a votar a favor del nominado”.

El senador del PIP criticó lo acelerado del proceso. “La función nuestra hoy no es de selección múltiple, es cierto o falso”, opinó.

Mientras, Eduardo Bathia “creo que no hay un solo puertorriqueño fuera del Capitolio que piense hoy que Puerto Rico está en buenas manos”.

“Estamos en un movimiento en el que la gente se ha levantado por encima de partidos políticos”, agregó. Asimismo, Bathia acusó al PNP de secuestrar al país. “Yo no le voy a dar jamás un voto a Thomas Rivera Schatz para que sea gobernador”, agregó Bathia, quién sentenció que no puede evaluar a Pierluisi sin hacerle preguntas.

Mientras, Miguel Romero repudió que se presentara la designación de Pierluisi y que no puedan investigar las preocupaciones que se han levantado en torno a ese nombramiento.

“Qué vergüenza que tengamos que estar aquí hoy, es una vergüenza que el pueblo de puerto Rico tenga que presenciar lo que va a ocurrir aquí hoy, mañana o en los próximos días”, dijo Romero. Además, el senador del PNP sentenció que es vergonzosa la conducta que tuvieron que observar por parte de los miembros del chat, incluido el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

De igual forma, Romero pidió disculpas a todos los afectados por el chat, a la vez que coincidió con Bathia en que los tiempos han cambiado y la manera de hacer política en la Isla es ahora distinta. “Es únicamente la transparencia la que sostiene los valores de nuestro sistema democrática”, agregó.

Romero sentenció que “queriéndolo o no, somos los protagonistas de este capítulo horrososo en la historia de Puerto Rico”.