Habla Llerandi tras días de silencio en Fortaleza

El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, confirmó que se reunirá hoy con los posibles sucesores del gobernador Ricardo Rosselló para entregarles unas "carpetas" de transición que contienen informes de cada agencia con el desglose de sus retos fiscales, iniciativas y asuntos pendientes, así como información presupuestaria, estructural y los proyectos programáticos que llegaron a Fortaleza con el primer mandatario.

"El pasado lunes tuve mi primera reunión con Wanda Vázquez", precisó Llerandi. Con el secretario interino de Estado, Pedro Pierluisi, todavía no se ha reunido. El secretario de Educación Eligio Hernández también recibirá la información ya que le correspondería asumir el cargo en caso de que alguna de las cámaras legislativas opte por colgar el nombramiento de Pierluisi, y Vázquez, secretaria de Estado, renuncie.

"A todas luces, uno de los tres juramentará mañana como gobernadora o como gobernador", dijo Llerandi, dando espacio a que mañana puedan contestar cualquier duda.

"Desde que el Gobernador hizo pública su renuncia, el día siguiente solicitó a los jefes de agencias que para miércoles, para ayer, tenían que entregar un informe de actualización de cada una de las agencias", dijo Llerandi. Hay agencias que todavía no los han entregado, pero no tuvo los nombre a la mano.

Pierluisi como puerta abierta en Washington

"No he sido parte del proceso", afirmó Llerandi sobre la decisión de Rosselló Nevares de nombrar a Pierluisi. "Yo estaba concentrado en las agencias, que todo siga corriendo, en atender las cosas rutinarias y también para tener listos para tener la transición".

Sin embargo, de sus conversaciones con el primer mandatario se desprende que Pierluisi fue el elegido por sus contactos en la capital federal, en momentos en que "toda esta situación ha creado preocupación en el Congreso y las autoridades federales. Sé que eso tuvo un gran peso".

"Yo no he estado inmerso en esas discusiones", insistió, "pero sí se consultó con los presidentes de los cuerpos distintas personas. No tengo el detalle de cuáles, pero sé que fueron varias y ellos presentaron su parecer, si estaban a favor o en contra de esas posibilidades, hasta que el gobernador se tomó un tiempo en determinar quién era la persona que iba a nominar y nos enteramos horas antes de que lo hiciera público, que iba a estar anunciando el nombre del licenciado Pedro Pierluisi".

"Ansiedad y preocupación social"

En su oficina en Fortaleza, donde atendió a varios medios, Llerandi afirmó que no le preocupa el panorama en términos de garantizar continuidad en el gobierno. "No hay una crisis constitucional", dijo haciendo referencia al orden de sucesión para la silla del primer mandatario.

Sin embargo, reconoció que el contexto provoca "ansiedad y preocupación social". "Es una situación novel".

A preguntas de Metro sobre la posibilidad de que, como hizo el mismo Llerandi, Rosselló retrase su renuncia, el secretario dijo que no lo ve posible. "Yo he trabajado bajo el escenario de que el gobernador sale a las 5:00 de la tarde".

Esta es la primera entrevista que concede algún funcionario de Fortaleza desde que el gobernador anunció su renuncia. La última aparición pública en la que Rosselló Nevares atendió a la prensa local fue el 16 de julio.