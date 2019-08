Celebrarán el primer festival del San Pedrito

View this post on Instagram

Artesanías, música, charlas educativas y por su puesto pizza artesanal convergerán el sábado, 3 de agosto y domingo 4 en el Primer Festival del San Pedrito, que se llevará a cabo en El Campo es Leña en Adjuntas. La necesidad de dar a conocer esta ave endémica del Caribe, así como concienciar sobre la conservación ambiental llevó a un grupo de ciudadanos a organizar el novel evento, que iniciará a las 11:00 a.m. 🇵🇷 • • • #elcampoesleña #Adjuntas #PuertoRico #Campo #festival #aves #pizzaartesanal #pizza #gastronomia #artesanias