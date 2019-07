Próxima a completarse segunda fase de la rehabilitación del puente sobre el Caño Martín Peña

En anticipo de completar la segunda fase de su rehabilitación, Metropistas anunció hoy el cierre total del puente #2088 sobre el Caño Martín Peña (Expreso De Diego, o PR-22, a la altura del kilómetro 1.4, inmediatamente después de la salida del Túnel Minillas en dirección a Bayamón) desde las 10:00 p.m. del viernes 2 de agosto hasta las 5:00 a.m. del lunes 5 de agosto, aproximadamente.

Según previamente anunciado, al finalizar los trabajos de rehabilitación de cada fase es necesario hacer un cierre completo para realizar el vertido de hormigón y evitar vibraciones que comprometan la calidad del producto final. En esta ocasión, los cierres previstos para cada una de las primeras dos fases se han consolidado en uno solamente con el fin de limitar el impacto al tránsito.

Como medida adicional para minimizar dicho impacto, la Autoridad de Carreteras y Transportación, Metropistas y Autopistas de Puerto Rico—concesionaria que opera el Puente Teodoro Moscoso—han colaborado para viabilizar dicho puente como una ruta alterna en dirección norte-sur (de Carolina hacia Río Piedras/Caguas), libre de costo para los conductores, y cuyo costo asumirá Metropistas, durante el fin de semana que dure el cierre del puente #2088 sobre el Caño Martín Peña.

Específicamente, los conductores que se dirijan de Carolina hacia Río Piedras o Caguas podrán cruzar el Puente Teodoro Moscoso, libre de costo desde las 10:00 pm del viernes 2 de agosto hasta las 5:00 am del lunes 5 de agosto. Para asegurar que a los conductores no se les cobra el peaje mediante la lectura del sello electrónico, los dos carriles de Auto Expreso permanecerán cerrados y todos los vehículos pasarán por los carriles normalmente dispuestos para el pago manual, pero sin tener que pagar el peaje. El Puente Teodoro Moscoso en dirección sur-norte (Río Piedras a Carolina) operará normalmente y los conductores que transiten en esa dirección pagarán el peaje correspondiente, debido a que su trayectoria no se afectará por el cierre del puente sobre el Caño Martín Peña.

Aquellos conductores que se dirijan hacia Guaynabo y/o Bayamón tendrán la posibilidad de utilizar la Avenida Kennedy, como ruta alterna.

“Somos conscientes de que éste es uno de los puntos más transitados en San Juan, por lo que hemos hecho coincidir esta etapa de la rehabilitación con el periodo de vacaciones de escuelas y universidades,” destacó Jorge Veci, director de operaciones de metropistas.

“Con este proyecto, estamos implementando arreglos permanentes a un puente que se construyó hace 40 años y que necesita una rehabilitación completa. Agradecemos a los que transiten por el puente su paciencia durante el tiempo que duren estas obras y les exhortamos a estar atentos a las señales de tránsito y a otros dispositivos que están instalados en el área para su seguridad y orientación,” añadió Veci.

El puente sobre el Caño Martín Peña, a la salida del túnel de Minillas en dirección a Bayamón, es uno de los puntos más transitados en todo Puerto Rico, con un tráfico promedio de más de 100,000 vehículos diarios. Las obras de rehabilitación se están realizando solamente sobre el puente que va en dirección de San Juan hacia Bayamón con una inversión que asciende a $10 millones para todo el proyecto, que es parte del programa de rehabilitación de puentes de Metropistas. Para más información sobre el avance de los trabajos y futuras alteraciones al tráfico en la zona de la obra, incluyendo vías alternas, visite www.metropistas.com y consulte los principales medios de la Isla.