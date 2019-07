Movimiento Amplio de Mujeres rechaza a Rivera Schatz como posible gobernador

Ante la consideración por varios sectores del país de que Thomas Rivera Schatz sea nombrado secretario de Estado y futuro gobernador de Puerto Rico, el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico llamó la atención a las acciones y actitudes peligrosas y violentas que históricamente ha exhibido Rivera Schatz y que lo inhabilitan para ser el gobernador.

La portavoz del MAMPR, Alana Feldman Soler indicó que: “Puerto Rico tiene que recordar que fue, entre otras, Thomas Rivera Schatz quien:

· junto a sus correligionarios irrumpió violentamente y tomó por asalto a la OPM en el 2002

· en el 2009, como Presidente del Senado, no se aprobó la designación de Johanne Velez como Procuradora de las Mujeres, por razones antifeministas y homofóbicas, quien había sido recomendada por el movimiento de mujeres.

· en el año 2010, cerró las gradas del capitolio y estudiantes y otros manifestantes fueron agredidos salvajemente por la Policía y por su propia guardia en pleno Capitolio y sus inmediaciones.

· ha hecho expresiones sexistas y homofóbicas al referirse a sus oponentes políticos y a la integrante de la Junta de Control Fiscal, Ana Matosantos.

· en las vistas de confirmación de la Secretaria de Educación, utilizó como ficha de tranque la eliminación de la perspectiva de género en el Departamento de Educación.

· en septiembre de 2018, durante las vistas públicas del PS 950 excluyó entidades y organizaciones que llevan más de 30 años trabajando con mujeres en Puerto Rico, de dichas vistas, a pesar de que estas organizaciones habían cumplido con el requisito de solicitar turnos al Senado. Además, se removieron del portal de la página web de la Comisión Senatorial todos los documentos, ponencias y cartas de entidades internacionales que repudiaron el PS 950.

· más recientemente, en junio de este año 2019, pudimos contemplar sus ataques, actitudes soberbias y menosprecio contra la prensa puertorriqueña. Ante esto, tanto la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) como el Overseas Press Club (OPC) repudiaron su arrogancia y le exigieron que respondiera las preguntas que al día de hoy aún no han sido contestadas sobre el arresto por el FBI de uno de sus colaboradores y dos exasesores legislativos".

“Después de expresarnos democrática y contundentemente en las calles, el país no puede estar en manos de una persona que se arroga poderes políticos de manera totalitaria y abusa de su autoridad. Thomas Rivera Schatz representa un retroceso histórico en materia de Derechos Humanos para el país y sus maniobras políticas, con demasiada frecuencia, se han caracterizado por ser represivos y antidemocráticos”, expresó Sara Benítez.

El MAMPR finalmente puntualizó que “Thomas Rivera Schatz no es el líder transparente que el pueblo de Puerto Rico está pidiendo y no está habilitado para gobernar al país desde nuestra actual coyuntura. En las calles el pueblo pidió un cambio no sólo de persona, sino de estilos y voluntades. Convertirse él en gobernador es una burla política y manipulativa a esa expresión del pueblo y daría mas poder a uno de sus mayores represores. Thomas Rivera Schatz es peor que más de lo mismo, es un retroceso sumamente peligroso para Puerto Rico".