Gasolineras Clark continúa expansión en la Isla con inversión de 25 millones

La apertura de cinco nuevas gasolineras, compra de equipo, inclusión de la marca "On the Go" en las tiendas de conveniencia de las estaciones y el mercadeo de los 14 establecimientos que ya operan en la Isla son algunos de los planes para lo que queda del año de las Gasolineras Clark, informó el presidente de la empresa, Ángel Luis Cortés.

En conferencia de prensa, el empresario detalló que ven como un área de oportunidad las aproximadamente 100 estaciones de gasolina independientes que hay en Puerto Rico. "El capital de esta empresa que es puertorriqueña, se queda aquí", expuso Cortés sobre Bita's Fuel, empresa local distribuidora de gasolina que trajo a la Isla las Gasolineras Clark. Asimismo, dijo que Gasolineras Clark lleva 85 años en Estados Unidos, donde cuenta con más de 1,000 estaciones.

"Nosotros distribuimos nuestra propia gasolina, nosotros le distribuimos a nuestras marcas y a algunas que queden del mercado independiente", expuso Cortés, quien explicó que cuentan con 16 camiones de despacho de gasolina.

Negociarán con estaciones independientes

De igual forma, mencionó que la empresa continúa negociaciones con estaciones independientes para cambiarlas a Gasolineras Clark.

"No vamos a decir que vamos tener 200 estaciones, no. El mercado se ha restringido de una manera que obviamente ya no hay espacio para tanta gente. Antes habían 1,500 estaciones, ahora lo que hay es apenas 1,200 estaciones. Y de las independientes de lo que quedan son 100 aproximadamente", agregó.

Por otro lado, Cortés indicó que esperan tener un crecimiento paulatino en la Isla, por lo que primero prospectan las cinco estaciones que quieren agregar este año, para continuar su crecimiento el año que viene. "A pesar de que el mercado independiente está restringido por la cantidad de estaciones que no existen, hay mucho detallista que pertenece y está abanderado en este momento con diferentes compañías, que no están cómodos con esas compañías, que quieren salirse de esas compañías por diversas razones", aseguró el empresario.

Les podría interesar: