Flores: "Pregúntenme a mí por los plátanos que se cortaron hoy"

El secretario de Agricultura, Carlos Flores, llegó hoy hasta Fortaleza con la intención de reunirse con el todavía gobernador Ricardo Rosselló Nevares, para tocar temas "urgentes" sobre los que no dio detalles a la prensa.

"Me urgía venir. Voy a ver si puedo hablar con él y si no le dejo los documentos", dijo, aunque no ofreció detalles de los temas a discutir. "Son trámites. Cosas del día a día", aseguró.

A pesar de la urgencia y de que no sabe con certeza si el primer mandatario lo recibirá, Flores afirmó que ha tenido una comunicación "muy buena" con Rosselló Nevares.

Tampoco abordó el tema de la transición en la silla del primer mandatario. "Yo no sé nada de eso. Acabo de venir casi del campo. Pregúntenme a mí por los plátanos que se están cortando hoy", se limitó a decir.

"Miren, hay que seguir comiendo hoy, hay que seguir sembrando, hay que seguir haciendo gobierno. Yo estoy trabajando en las cosas del día a día y estoy aquí para trabajar. Yo no puedo estar pendiente de otras cosas", dijo.