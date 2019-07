Emiten aviso de inundaciones para Ceiba y Fajardo

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió un aviso de inundaciones para Ceiba y Fajardo hasta las 8:30 de la mañana del miércoles.

A las 5:24 de la madrugada, el radar Doppler indicó tormentas eléctricas que producían fuertes lluvias en el área advertida. Hasta dos pulgadas de lluvia ya han caído en la zona.

Esta lluvia, además de las lluvias anteriores, provocarán inundaciones repentinas, especialmente en áreas bajas en Fajardo y Ceiba. Se espera que las inundaciones repentinas comiencen en breve.

Algunos lugares que experimentarán inundaciones incluyen Fajardo, Ceiba, Aguas Claras, Roosevelt Roads y Daguao.

Un aviso de inundaciones repentinas significa que las inundaciones son inminentes o están ocurriendo. Se exhorta a la ciudadanía a tener cautela.

Jul 31 5:27 AM: Fajardo, Ceiba. Flash Flood Warning until 8:30 AM. Flash flooding is expected to begin shortly. Aviso de inundaciones repentinas hasta las 8:30 AM. Se espera que las inundaciones repentinas comiencen pronto. #prwx pic.twitter.com/rMNIy9wLWV

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 31, 2019