Rechazan expresiones de abogada de Rosselló

La organización sin fines de lucro Unidos por Puerto Rico rechazó que integrantes de su organización estuvieran presentes en La Fortaleza el día de la renuncia de Ricardo Rosselló.

No obstante, Mariely Rivera, directora ejecutiva de la entidad, indicó que desconoce si voluntarios de la organización estuvieron presentes en la mansión ejecutiva ese día. El viernes pasado, la abogada Roxanna Soto Aguilú –quien indicó que representa a la familia Rosselló– sostuvo en una entrevista televisiva en Jugando Pelota Dura que había entrevistado a voluntarios de Unidos por Puerto Rico en las instalaciones de La Fortaleza el día anterior.

“Desconocemos porque no estuvimos allí y, si son voluntarios, la organización no tenía voluntarios per sé”, aseguró Rivera a este medio. Incluso, la organizacón envió a Metro documentación en la que reiteran que el Centro de Acopio ubicado en el Coliseo José Miguel Agrelot luego del huracán María no fue manejado por Unidos por Puerto Rico, sino por personal de La Fortaleza.

Rivera, asimismo, rechazó que ella o el presidente de la entidad, Aurelio Alemán, estuvieran presentes en La Fortaleza el día de la renuncia de Rosselló.

La abogada Soto Aguilu –también conocida como la “abogada motorizada”– saltó al ojo público luego de presentarse mediante sus redes sociales como la representante legal de la familia Rosselló.