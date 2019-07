Eligio Hernández concentrado en sus labores en Educación

El secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández, aseguró que está enfocado en sus labores en la dicha agencia de Gobierno tras la posibilidad que pueda asumir el cargo de gobernador luego de la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares.

Wanda Vázquez no quiere ser gobernadora En medio de las controversias sobre supuestas investigaciones que no realizó, la secretaria de Justicia asegura que sí se iniciaron aunque no precisó cuándo

Hernández, quien es el cuarto funcionario en la línea de sucesión del cargo de gobernador, dijo en entrevista con Radio Isla 1320am que no se anticipa a posibilidades.

"En estos momentos este servidor está concentrado única y exclusivamente en los trabajos del Departamento de Educación. Yo nunca me anticipo a posibilidades. La posibilidad más cierta y real que tiene el ser humano es morir por eso hay que vivir cada día con apasionamiento y entrega", indicó Hernández.

Además, el funcionario manifestó: "No sabemos lo que va a ocurrir en los próximos días".

La posibilidad de que Hernández sea el Primer Ejecutivo de la isla por los próximos 18 meses creció luego de que ayer, domingo, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, rechazara ocupar el cargo de Rosselló.

"Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado", destacó la actual funcionaria de Justicia.

El tercero en la línea de sucesión es el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés. Sin embargo, este no cuenta con la edad para ser gobernador de la isla.

Te recomendamos este video: