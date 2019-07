Se forma la Tormenta Tropical Erich en aguas del Pacífico

A 1,345 millas de la costa oeste de México y con rumbo hacia Hawaii, durante la noche del sábado se formó la Tormenta Tropical Erich, en aguas del Pacífico.

La Tormenta se espera que se convierta en huracán categoría 1 por un corto período de tiempo el próximo lunes, según informó la meteoróloga Fernanda Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología de Puerto Rico.

"Para el jueves en la noche, entrado en viernes, [el fenómeno atmosférico Erich] pudiera estar impactando el área de Hawaii como una Tormenta", expresó Ramos, quien también sostuvo que es muy temprano aún para sopesar los posibles impactos que podría causar sobre el estado.

La Tormenta, que tiene vientos sostenidos de 40 millas por hora según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes, permanece sobre agua, y se mueve hacia el oeste a razón de 16 millas por hora.

"El ambiente está algo favorable para que se pueda intensificar en estos días, durante la semana, [pero] ya entonces entrando el próximo fin de semana vuelve a ser tormenta tropical" afirmó la meteoróloga.

Heading to Hawaii late next week? Tropical Storm Erick will be moving west toward the Hawaiian Islands. Stay tuned to @NHC_Pacific and @NWSHonolulu for updates on the latest track and weather forecast.https://t.co/zw0LMOm5s3 pic.twitter.com/IpYiIL3Kev

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) July 28, 2019