Reportan tirador activo en festival en California

Un tiroteo se desató el domingo durante el festival Gilroy Garlic Festival, en California.

Según el periódico The San Francisco Chronicle, quien reportó el incidente, no se tiene certeza de cuántas personas estuvieron envueltas en el tiroteo.

Vídeos en las redes sociales mostraban personas corriendo hacia lugares seguros, en medio del festival.

#BREAKING: Gilroy police have confirmed an active shooter at the Gilroy Garlic Festival. We are working to provide you more details on this breaking news, stay tuned.

[Warning: Video has profanity. Courtesy @wavyia]#breaking #breakingnews #gilroy #gilroygarlicfestival pic.twitter.com/Bq44nIf1Ey

— KSBW Action News 8 (@ksbw) July 29, 2019