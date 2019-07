Emiten vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico por paso de onda tropical

El Servicio Nacional de Meteorología emitio una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico el lunes y el martes.

Una onda tropical activa traerá mucha actividad de lluvia en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

NHC is monitoring a tropical wave located over the eastern Caribbean Sea, which could produce locally heavy rain and flash flooding over Puerto Rico and Hispaniola during the next few days. Some development of this system is possible through Friday. https://t.co/NERCKLZFZm pic.twitter.com/PhASXVGria

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 28, 2019