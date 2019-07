Revelación de nuevo chat pone interrogante sobre Wanda Vázquez

La posible nueva gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, tiene un camino tortuoso por recorrer antes de asumir el cargo luego de que trascendieran ayer alegadas conversaciones suyas en las que aparentemente se rehúsa a investigar ciertos asuntos.

La funcionaria negó que haya incurrido en ilegalidades.

Según publicó la periodista Sandra Rodríguez Cotto en su blog En Blanco y Negro, la actual secretaria de Justicia rechazó dar paso a un informe sobre la distribución irregular de vagones con suministros para los damnificados del huracán María en septiembre de 2017.

“Es lo mejor. Que no hay acción criminal y no requiere intervención de Justicia. Así no me ponen en posición de investigar y emitir expresiones”, supuestamente le responde Vázquez al entonces secretario de la Gobernación Raúl Maldonado, cuando este le consulta sobre el borrador de un comunicado de prensa sobre el asunto de los vagones. La secretaria le había advertido que no vio el informe que concluye que no hubo conducta criminal ni sabía qué metodología se usó para las conclusiones y por eso prefería que no se le refiriera.

La comunicadora también publicó en su blog una carta en la que Maldonado le hace un referido para que investigue “un esquema de venta de influencias en el otorgamiento de licencias” para venta de cannabis medicinal. “Ese esquema toca a La Fortaleza”, advierte la carta de Maldonado.

Vázquez supuestamente no tomó acción sobre el asunto que involucra a María Palau, entonces asesora del gobernador en temas de infraestructura, y su esposo, el abogado José Giovanni Ojeda Rodríguez.

“Los documentos constatan que el matrimonio intentó y presionó para que se le otorgaran unas licencias… a unas 69 empresas vinculadas a intereses de Ojeda Rodríguez” sin el debido proceso, indica el blog.

La Fortaleza no contestó un pedido de reacción a esas imputaciones.

Ataques viciosos, dice Vázquez

La secretaria de Justicia, rechazó las expresiones en el blog y dijo que refirió y está en curso una pesquisa sobre las alegadas irregularidades en torno a las licencias de cannabis.

Sobre el segmento de una conversación con Maldonado, indicó que “la misma pretende ser interpretada de manera errada e incorrecta”.

“Durante nuestra carrera en el servicio público, hemos demostrado que hemos trabajado de manera íntegra y honesta en beneficio del pueblo. Las interpretaciones publicadas hoy corresponden a ataques viciosos que pretenden atacar nuestra integridad”, expresó Vázquez por escrito.

Ética investigará, PPD pide interpelación

La minoría cameral del Partido Popular Democrático sometió una resolución para que el pleno cite a una vista de interpelación a la secretaria de Justicia. También sometieron otra resolución para que la Comisión de lo Jurídico investigue exhaustivamente el contenido de los chats de Vázquez. Ambas buscan determinar posible comisión de delitos, según rezan los documentos.

Mientras, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, refirió los documentos publicados al área de investigaciones y procesamiento administrativo, confirmó su portavoz de prensa, Jennifer Rodríguez.