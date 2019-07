‘’Hackers’’ de Anonymous lanzan advertencia a los puertorriqueños

Los famosos hacktivistas de Anonymous enviaron ayer un mensaje a los ciudadanos puertorriqueños tras enterarse de la dimisión de Ricardo Rosselló Nevares.

Los hackers utilizaron su cuenta de Youtube para publicar un mensaje de 4:00 minutos titulado Anonymous Message To The People Of Puerto Rico.

En este felicitan al público por la ‘’victoria’’ obtenida tras la renuncia de Rosselló Nevares. ‘’Le han demostrado al mundo el poder que tienen las personas cuando se unen por algo en común. […] Lograron lo que parecía imposible, forzar a su gobernador corrupto a retirarse de su cargo en pocas semanas’’, sostiene uno de los miembros, quien cubre su cara con la popular máscara que caracteriza al grupo.

No obstante, también advierten a las personas por posibles ‘’jugadas’’ por parte del gobierno. ‘’Es importante que las personas de Puerto Rico recuerden que esto es la victoria de una batalla, no de una guerra’’, ‘’La antorcha pasará a la actual secretaria de Justicia, WandaVázquez, quien está cortada con la misma tijera política que Ricardo Rosselló. Muchos ciudadanos de Puerto Rico deben estar atentos y exigir que sea descalificada del cargo por su lazo con la pasada administración’’, señalan.

De igual forma, destacan en el tema de la corrupción con fondos federales tras el paso del huracán María.

''Para aquellos que necesitan un recordatorio, una investigación reveló que más de 15 millones de los fondos de emergencia se canalizaron ilegítimamente a varias compañías y consultores asociados a la oficina del gobernador'', expresan.

El mensaje, además, fue publicado en la página web de los hackers.