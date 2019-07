Carmen Yulín quiere saber si Christian Sobrino tiene armas de fuego

Desde que le radicó una querella al exfuncionario de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Christian Sobrino Vega por lo que entendió como una amenaza de muerte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto dijo el viernes que ni siquiera sabe si esta persona tiene licencia de armas de fuego.

Carmen Yulín comenzará operativo para rehabilitar el Viejo San Juan tras protestas El lugar fue escenario de protestas para exigir la renuncia de Ricardo Rosselló

“Son muchas veces en el chat que el señor Christian Sobrino habla de caerle a tiros a alguien. Nosotros no hablamos (ordinariamente) de caerle a tiros a nadie. Lo que me dicen los abogados es que usualmente, una persona que tiene armas habla de caerle a tiros a alguien. Y en el chat está la anuencia y complacencia del gobernador cuando le dice que me estarías haciendo un favor. Esto no es un chiste", dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.

“Por menos que eso a Raulie (hijo del exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado) inmediatamente lo citaron a la Policía", añadió.

Según la alcaldesa al momento no ha sido citada. Por ello, su abogado Ángel Vázquez escribió a la directora a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia para requerir información sobre el status de la querella.

“Yo desconozco si Christian Sobrino tiene armas o licencia de posesión o portación. Lo primero que uno hace es que desarma a la persona. Así que como poco tienen que llamarlo para interrogarlo", sostuvo.

La querella de la alcaldesa tiene que ver con las expresiones que hizo Sobrino Vega en el chat privado de Telegram en el cual escribió que “estoy salivando por caerle a tiros". La contestación del gobernador fue "me harías un gran favor".