Abogada de los Rosselló fue censurada por el Tribunal Supremo

Roxanna Soto Aguilú, abogada de la familia Rosselló, fue censurada por el Tribunal Supremo el 1 de abril de este año por asumir la representación simultánea de dos personas.

De acuerdo a la decisión del Alto Foro, la letrada –quien en el Programa Jugando Pelota Dura dijo que tiene permiso de Beatriz Rosselló para hablar en su nombre– defendió a una fémina en un divorcio, pero luego fue abogada del exesposo de esta última.

La demanda de la mujer divorciada fue en octubre del 2012, mientras que los casos de pensión alimentaria y sobre una orden de protección del exesposo fueron en el 2014.

La abogada había presentado una moción para que se le relevara como representación legal de la fémina, pero esta no fue aceptada por el Tribunal hasta el 12 de diciembre del 2014, es decir, luego de que hubiese representado a ambas personas.

De acuerdo a la censura del Tribunal Supremo, violó el Canon 21 de Ética Profesional, al ostentar la representación legal de dos personas en asuntos sustancialmente relacionados y teniendo ambas partes intereses adversos.

Además, violó el Canon 38 de Ética Profesional, al asumir representación legal de clientes a pesar de que ello implicaba un real o potencial conflicto de intereses.

En el documento, el Tribunal Supremo también detalló que la abogada goza de buena reputación, que era su primera falta y que su actuación no causó daño a las partes. Además, que no hay prueba de que su actuación haya sido motivada por ánimo de lucro o un acto ilícito. Agrega que no es un patrón de conducta intencional, sino que es una conducta aislada. Soto Aguilú prometió no volver a cometer los mismos actos.

Soto Aguilú ha realizado diversos vídeos en sus redes sociales defendiendo al gobernador Ricardo Rosselló ante la crisis política que enfrenta, luego de su participación en el chat de Telegram con mensajes misógino y homofóbico. El mandatario ha compartido dichas publicaciones.

Lee aquí el documento:

