Renuncia de Rosselló llega a medios internacionales

La dimisión de Ricardo Rosselló Nevares ha cobrado atención de medios de comunicación fuera de Puerto Rico. Hoy, periódicos como The New York Times, The Washington Post y hasta El Comercio, de Perú, reseñaron el evento histórico.

Rosselló Nevares renunció ayer a su cargo como gobernador de Puerto Rico luego de contudentes manifestaciones efectuadas tanto en Puerto Rico y como nivel internacional en las que exigían su salida.

"Hoy siento que continuar en esta posición, representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure, luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión con desprendimiento hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador, efectivo el vierrnes, 2 de agosto de 2019 a las 5:00 de la tarde", expresó Rosselló a través de un mensaje grabado en la cuenta de Facebook.

