Marcha "Somos Más": Pueblo celebra renuncia de Rosselló y asegura que seguirá vigilante

Pedidos de un mejor sistema de Educación, la auditoría de la deuda, la declaración de un estado de emergencia por la violencia machista que arropa al país y mensajes en contra de la secretaria de Justicia Wanda Vázquez enmarcaron la marcha “Somos más”, en la que ciudadanos, entidades, sindicatos y artistas celebraron la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares como gobernador.

En el evento Shariana Ferrer, de la Colectiva Feminista en Construcción, criticó la gestión de Wanda Vázquez como Procuradora de la Mujer y en el Departamento de Justicia. “Siendo procuradora le limitó el acceso a fondos a muchas organizaciones sin fines de lucro que hacen trabajo directamente con mujeres porque no estaban alineadas con la visión política que lleva Wanda Vázquez”. Citó como ejemplo a la organización Proyecto Matria.

Además Ferrer indicó que como secretaria de Justicia promovió campañas que “revictimizando a las mujeres como si la violencia machista es una cuestión de impulsos y no una estructura que genera desigualdad entre hombres y mujeres. Estamos hablando de la misma secretaria de Justicia que no solamente ha estado a favor de la pena de muerte violando nuestra Constitución y los principios por los cuales se rigen pero también una secretaria de Justicia que ha estado metiendo de manera indebida en procesos de casos criminales como lo ha sido en el caso del escalamiento que hubo a la casa de su hija. Vemos este historial y es importante reconocer que esa no puede ser la persona esté entonces asumiendo la gobernación de este país.

Cobertura de la marcha “Somos Más” en la que ciudadanos, sindicatos, artistas, entre otros celebraron ma renuncia de #ricardorossello y pidieron la auditoría de la deuda, más fondos para Educación, medidas anticorrupción, entre otros. @Metro_PR pic.twitter.com/UcWo8kWhi5 — Miladys Soto (@miladyssoto) July 25, 2019

Mientras, Zoan Dávila, también de la Colectiva Feminista en Construcción, manifestó que continuarán su labor, vigilantes a que se cumplan los reclamos que hizo el grupo antes de que Rosselló renunciara. “Vamos a estar vigilantes. Ya antes de que el gobernador hubiese anunciado su renuncia habíamos establecido que hay unos reclamos que tiene el pueblo que tienen que atenderse. Asimismo, Dávila reiteró su reclamo sobre declarar un estado de emergencia con respecto a la violencia de contra las mujeres.













Vigilantes los líderes sindicales

Tras la marcha que partió de la avenida Luis Muñoz Rivera hasta el estadio Hiram Bithorn, líderes sindicales y artistas ofrecieron mensajes de celebración por la renuncia de Rosselló, recordaron pedidos que se han hecho en el pesado a la vez que recalcaron que se mantendrán vigilantes a la gestión gubernamental.

Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros (FMPR), expuso que el pueblo “hizo historia, cuando botó al canalla, al misógino, al sexista, al machista, al homofóbico, al antiobrero que vivía en Fortaleza, Ricardo Rosselló”.

Asimismo, la líder sindical dijo que “no basta con sus renuncias, a todos ellos y a todas ellas los queremos presos, queremos botarlos. Ahora nos corresponde preguntarnos qué vamos a hacer. Hay que fortalecer nuestros instrumentos de lucha, los movimientos obreros, hay que escuchar los reclamos de este pueblo, de toda la sociedad. Reclamos que Ricky no atendió y que estamos seguros que Wanda Vázquez no va a atender”.

Artistas celebran la unión del pueblo

De igual forma, múltiples artistas ofrecieron sus mensajes, en los que destacaron la labor de los jóvenes que mantuvieron 12 días de protestas en Puerto Rico y en la diáspora. René Pérez manifestó: "Me siento tan orgulloso de ser puertorriqueño, siempre me he sentido orgulloso pero hoy meas que nunca".

Con ese sentimiento coincidió Nicky Jam, quien compartió: “me dio mucha nostalgia ver a Puerto Rico luchando y estoy orgulloso de ser puertorriqueño porque en 12 días le demostramos al mundo quién es Puerto Rico de verdad y lo que se puede hacer en unión”.

“Hubo muchas personas que quizá salieron a manifestarse por primera vez, que quizás tenían el miedo pero ese miedo se acabó. Puerto Rico no se va a dejar, bienvenido a la generación del yo no me dejo”, dijo por su parte Bad Bunny.

Mientras, el actor y presentador Julián Gil destacó el apoyo de la diáspora en el pedido de renuncia y la utilización de las redes sociales para convocar a todos los sectores del país a las manifestaciones.

Finalmente, el locutor El Molusco recordó que son necesarios cambios en el Departamento De Educación. “De ahora en adelante se tienen que regir a base de lo que nosotros queremos, ¿y qué queremos? Queremos mejor educación, mejor salud para nuestros viejitos y nuestros niños y que si van a venir a gobernar para sus amigos y para ellos enriquecerse, los vamos a botar de aquí”, puntualizó.

