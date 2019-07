Acribillan en redes a Luis Fonsi por ‘’no apoyar’’ lucha contra Rosselló

El cantante Luis Fonsi fue fuertemente criticado por los cibernautas tras expresión tardía sobre la situación que vivió la isla por las pasadas dos semanas.

Fue justo después de la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares que el artista reapareció en redes sociales señalando ''nuestro pueblo no se dio por vencido y triunfamos. This is how we do it down in Puerto Rico''.

Te recomendamos:

Ricardo Rosselló renuncia a la gobernación Su dimisión surge luego de varios días de protestas que escalaron a nivel internacional por la revelación de un chat de Telegram en el que lanzó insultos homofóbicos y misóginos

No obstante, su expresión no fue bien aceptada por algunos, quienes coincidieron en que Fonsi es un ''hipócrita''.

Nuestro pueblo no se dio por vencido, y triunfamos. Estamos todos listos para un nuevo comienzo, más unidos que nunca. THIS IS HOW WE DO IT DOWN IN PUERTO RICO!!! ❤️🇵🇷 #RickyRenuncio pic.twitter.com/uDY1wC7U9G — Luis Fonsi (@LuisFonsi) July 25, 2019

Otros como la cibernauta @_hackerchan expresaron: ''no te incluyas en la celebración, si no fuiste parte de la lucha''. Mientras que, @MissKabuki comentó ''llamando a la policía del descaro''.

no te incluyas en la celebración si no fuiste parte de la lucha. #next — a girl has no name (@_hackerchan) July 25, 2019

La publicación ha sido comentada en más de 300 ocasiones por diferentes puertorriqueños.