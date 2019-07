Vergüenza es lo que siente Jenniffer González por la crisis en Puerto Rico

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González publicó un tuit en un tono extremadamente fuerte sobre la crisis que vive Puerto Rico este miércoles ante la expectativa de una renuncia de Ricardo Rosselló como gobernador, de quien no se sabe nada.

González, quien fue compañera de papeleta de Rosselló, dijo sentir vergüenza, habló de que no todos son iguales y que el ego no puede suplantar la razón.

Viendo desde DC lo que ocurre no hago mas que sentir vergüenza. Nuestro pueblo no aguanta más. No todos pensamos como el gobernador. El ego no puede suplantar la razón. El caos no puede ser la nueva receta. gobernador renuncie por el bien de Puerto Rico y dele paz a su pueblo

— Jenniffer González (@Jenniffer2012) July 25, 2019