Ricardo Llerandi dice Rosselló Nevares "es otra persona"

El saliente secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi dijo el miércoles que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares “es otra persona”.

“Ayer (martes) el gobernador, el individuo era otro. El proceso de reflexión de asimilar la situación, de pensar en todos los que somos parte de su equipo, me mostraban otro gobernador. Él no me ha notificado la decisión a mí, pero tengo que decir que las expresiones que dio ayer de que estaba escuchando, yo nunca lo había visto así”, dijo Llerandi Cruz en entrevista radial (WKAQ).

Según ha trascendido, en cuestión de horas Rosselló Nevares renunciará a su cargo en medio de la controversia por la conversación de Telegram y de casos de corrupción en su gobierno.

“Nunca lo había visto tan individual con cada uno de nosotros en las reuniones, que estaba pensando en nuestras familias, que estaba pensando en el futuro de Puerto Rico, que estaba pensando en las injusticias que se han dado en el proceso y la realidad de tener a Puerto Rico primero. Yo desconozco la decisión que va a tomar. Yo lo conozco personalmente y ayer era otro Ricardo Rosselló, no el gobernador, otro individuo con paz pero con mucha reflexión. Sé que era un asunto que estaba analizando con su familia”, agregó Llerandi.

El martes, Llerandi anunció su renuncia como secretario de la Gobernación, administrador de La Fortaleza y director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación. Tras su dimisión, dijo que tendrá un proceso de análisis con su familia.

Por otro lado, el funcionario, cuya dimisión será efectiva el 31 de julio, dijo que no ha hablado con la secretaria del Departamento de Justicia (DJ) desde hace semanas y aseguró estar disponible ante los procedimientos que se están dando.

Llerandi entregó su celular al DJ como parte de la pesquisa sobre la conversación de Telegram.